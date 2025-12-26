Precio del café en Colombia HOY 26 de diciembre: se reporta un leve aumento

En Colombia, se maneja una referencia diaria con respecto al precio del café para determinar en cuánto se vende la libra en el mercado internacional. Además, esto ayuda a determinar cuál es la cifra que se le pagará a los caficultores a partir de las ganancias obtenidas por la comercialización del grano.

“La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ofrece a todos los cafeteros la garantía de compra, mediante la publicación de un precio base de mercado que se calcula de acuerdo con la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano”, explica la entidad.

Precisamente, la cotización diaria del dólar frente al peso colombiano es uno de los factores determinantes en el precio del café, ya que esta es la divisa en la que se comercializa el grano a nivel internacional.

En ese orden de ideas, si el dólar tiene un precio alto, los comerciantes recibirán un mejor pago por las ventas de café en el exterior. Mientras que si la divisa se cotiza por una cifra menor, las ganancias serán más bajas.

“Este precio varía según distancia del punto de compra al precio. Las cooperativas de caficultores, cubrirán con cargo a este precio, todos los costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor”, señala la Federación Nacional de Cafeteros.

Precio del café en Colombia para este viernes 26 de diciembre de 2025

En su más reciente informe, el precio del café en Colombia para este viernes 26 de diciembre de 2025 es de 2.600.000 pesos en la compra de pergamino seco por carga de 125 kilogramos, lo que representa un ligero aumento frente a la cifra reportada el pasado 24 de diciembre (2.598.000 pesos).

En cuanto a su precio externo, la cifra del café cerró en 3,5025 dólares por libra en la bolsa de valores de Nueva York. Esto también representa un nuevo incremento con respecto a días anteriores.

Precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia. Estos se mantienen en la misma cifra reportada durante la jornada del 24 de diciembre.