¡Nuevo aumento! Cotización de la carga de café en Colombia HOY 29 de diciembre, según FNC

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), es una entidad gubernamental que se encarga de organizar, formalizar, distribuir y garantizar la seguridad legal de las tierras para propietarios en zonas rurales del país, especialmente para campesinos y comunidades que habitan en dichos lugares.

Frente a esto, la ANT recientemente realizó la entrega de $6.300 millones de pesos por medio de iniciativas comunitarias, que buscan fortalecer la seguridad alimentaria, el desarrollo productivo y la autonomía económica de más de 4.800 personas en siete departamentos del país.

Comunidades beneficiadas

Esta ayuda, se encuentra orientada a integrantes de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que se encuentran en los departamentos de Chocó, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Putumayo, esto con el fin de que los proyectos gubernamentales no solo se limiten a la entrega de tierras, sino que también haya un progreso en términos de productividad y sostenibilidad.

Dicha iniciativa, que fue pensada teniendo en cuenta los saberes ancestrales, las necesidades locales y la organización de cada grupo, se encuentra dirigida a proyectos relacionados con sistemas avícolas, pecuarios, turismo comunitario, fortalecimiento artesanal, producción de café, entre otros.

Precio del café en Colombia HOY

El precio del café inició la semana con un aumento considerable, teniendo en cuenta el valor de la carga presentó un crecimiento de un valor cercano a los $62.000 pesos colombianos, una fluctuación que le hace frente a la tendencia a la baja que se había presentado en semanas pasadas.

Según esto, y con base en la información presentada en el informe que es realizado por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la carga de café de 125 kg de referencia FR 94, se estableció para hoy, 29 de diciembre, en $2.662.000 pesos colombianos

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida en el pergamino continúa en los habituales $10.000 pesos colombianos por cada kilogramo.

Precio del café en dólares

Por otro lado, según la información que se encuentra publicada en la página de la FNC, el precio de la carga de café en dólares se habría establecido en los USD $352,15 representado en centavos de dólar por libra.

Este valor, representaría un incremento cercano a los $7 dólares, esto frente a la última actualización realizada el pasado viernes 26 de diciembre, lo que a precio del día de hoy, sería un crecimiento de unos $26.000 pesos colombianos.

Según el comportamiento que ha tenido tanto la divisa estadounidense como el valor de la carga de café en los últimos días, se podría esperar que en estos últimos días antes de que finalice el año, se registren diferentes incrementos.

