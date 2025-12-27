Gremio destaca la necesidad de equilibrio entre medidas económicas, el sistema de crédito y empleo

La Asociación Colombiana del Ecosistema de Crédito y Cobranza hizo un llamado a abordar las recientes decisiones económicas con criterio técnico, diálogo y visión integral, considerando su impacto sobre el sistema de crédito, el empleo formal y la sostenibilidad empresarial.

Desde COLCOB analizan el contexto que ha llevado al Gobierno Nacional a declarar la emergencia económica y a expedir medidas excepcionales. No obstante, afirman que es fundamental evaluar con cuidado los efectos que estas disposiciones pueden generar sobre el funcionamiento del sistema de crédito y la dinámica de pago en el país.

Estos gremios económicos generan más de 65.000 empleos formales en todo el país y cumplen un rol clave en la gestión responsable de la cartera pero aseguran que drásticos cambios en las condiciones de pago y recaudo pueden representar retos tanto para los deudores al limitar alternativas de normalización como para los acreedores, con efectos indirectos sobre la estabilidad del empleo y la sostenibilidad del sector.

En este contexto, desde el gremio reiteramos la importancia de que las medidas adoptadas se implementen con criterios técnicos y espacios de diálogo, buscando un equilibrio que permita atender la coyuntura económica sin afectar la dinámica del crédito ni el rol de los distintos actores del ecosistema.

Frente al incremento del salario mínimo, piden analizar su impacto en el conjunto de la economía. Si bien el ajuste busca mejorar el ingreso de los trabajadores, también plantea desafíos para la sostenibilidad de las empresas, el empleo formal y la dinámica del crédito, en un entorno económico que sigue siendo exigente.