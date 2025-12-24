6AM6AM

Lo que está haciendo el gobierno con la emergencia económica es un asalto y fechoría: Carlos Motoa

El senador del partido político, Cambio, habló acerca del estado de emergencia económica que ha decretado el Gobierno de Gustavo y la falta de sustentabilidad del mismo. Conozca los detalles, aquí

Adriana Bibiana Mejía

El Gobierno Nacional anunció que se decretó el estado de emergencia económica en Colombia. Esto ha causado diversas reacciones por parte de varios sectores. Es así que, el senador del partido político, Cambio, Carlos Motoa, habló en 6 AM de Caracol Radio, y manifestó su malestar frente a este “decretazo”.

Si bien la Corte Constitucional, dijo que se evaluaría la decisión tomada por el gobierno después del 13 de enero, que regresan de vacaciones, Motoa hizo un llamado a que se llevará, cuanto antes, una reunión para analizar y hablar sobre lo ocurrido.

En desarrollo.

