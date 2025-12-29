Horóscopo del profesor Salomón HOY 29 de diciembre: ¿Qué le espera a los signos para el Año Nuevo?

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, señaló las cosas que le esperan a los signos del zodiaco para el 2026 que está por llegar. Algunos de ellos, deberán llevar a cabo diferentes recomendaciones con tal de que el 2025 termine de forma positiva para recibir las bendiciones que le esperan en el Año Nuevo.

El número 29 da un total de 11 al sumar sus dos dígitos. Este representa la maestría, la fuerza y el poder. Además, distingue a las personas creativas y capaces de enfrentar cualquier situación en su vida, por lo que siempre saldrán adelante. Para este nuevo año, el movimiento de los planetas en este cierre de 2025 lo llevará a emprender nuevos proyectos en su vida.

Para este lunes 29 de diciembre, el color es el vinotinto y el número es el 3409. Por otra parte, la recomendación del profesor Salomón es hacer un buen desahumerio para comenzar a limpiar los hogares antes de se aproxime el nuevo año.

Horóscopo para este lunes 29 de diciembre de 2025

Aries

Las cosas no fluirán de forma positiva si vive con algún rencor o con odio en su corazón para este final de 2025. Por lo tanto, procure reconciliarse con alguien si tiene esos sentimientos para que pueda recibir las bendiciones que le esperan en el 2026.

Número: 9170

Tauro

Podrá experimentar cambios a nivel laboral antes de que termine el 2025. En este caso, recibirá una oferta de trabajo que se concretará en los próximos días. También es importante dejar solucionados asuntos relacionados a la firma de papeles antes de que llegue el Año Nuevo.

Número: 7691

Géminis

Todo lo que desea hacer será realidad, lo que le permitirá alcanzar cosas maravillosas para el próximo año. Asimismo, es posible que tenga que realizar cambios, ya sea de hogar o en su aspecto personal.

Número: 4044

Cáncer

Recuerde cerrar el 2025 de forma positiva. Esto implica reconciliarse con su familia, sus amigos o sus compañeros de trabajo. De esta manera, estará listo para recibir las bendiciones que llegarán a su vida en el Año Nuevo.

Número: 6428

Leo

Se avecinan nuevos proyectos, especialmente durante los primeros seis meses en el 2026. El fuego que lo rige hará que las cosas estén a su favor, pero debe tener toda la fe y la disposición para alcanzar lo que quiere.

Número: 8852

Virgo

Las cosas estarán marchando sobre ruedas para finalizar el año de forma positiva. Recuerde que usted es el dueño de su propia vida, así que busque hacer lo que quiere sin importar lo que piensen los demás. Eso sí, puede escuchar consejos que lo lleven a tomar buenas decisiones.

Número: 0128

Libra

Se abrirán nuevos caminos para el 2026, lo que se convierte en una señal de recuperación y de fortaleza de cara al Año Nuevo, donde las puertas estarán abiertas para las oportunidades que quiere alcanzar.

Número: 3098

Escorpio

El 2026 estará cargado de nuevos retos por algunos cambios que lo llevarán a recibir lo mejor. Esto le permitirá alcanzar estabilidad y buenos resultados en su trabajo o negocio.

Número: 0442

Sagitario

Hay cosas que tiene en mente y podrá llevar a cabo antes de que finalice el 2025 o en las primeras semanas de 2026. Esto hará que tenga nuevas proyecciones para renovar su vida en el Año Nuevo.

Número: 2334

Capricornio

El 2026 representa su año de renovación. Esto se traduce en nuevos proyectos, nuevas ideas y nuevos proyectos en su vida, lo que le permitirá lograr cambios en diferentes aspectos.

Número: 5260

Acuario

No dude en todo lo que quiere lograr. Es importante tener seguridad y firmeza para que las cosas salgan adelante. Por otra parte, debe mantener la armonía en el amor para que pueda disfrutar de todo lo bueno que se aproxima.

Número: 1238

Piscis

Podrá cerrar el 2025 con mucha actividad laboral, algo que también sucederá en el inicio del 2026. Este será un año de éxito, especialmente porque podrá solucionar algunos inconvenientes a nivel familiar.

Número: 2839