Quiénes NO reciben prima de diciembre 2025 y por qué: Código Sustantivo del Trabajo

La prima de servicios es uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores en Colombia, especialmente en junio y diciembre. Esta prestación corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado y es una obligación para todos los empleadores del sector privado y para buena parte del sector público.

Sin embargo, no todos los trabajadores tienen derecho a recibirla. Aquí le explicamos quiénes quedan excluidos.

¿Qué es la prima de servicios según el Código Sustantivo del Trabajo?

El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo establece que todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores una prima equivalente a un mes de salario por año, distribuida en dos pagos:

Primera mitad: antes del 30 de junio

antes del 30 de junio Segunda mitad: antes del 20 de diciembre

La prima constituye un reconocimiento al trabajo del empleado y a su aporte al crecimiento de la empresa.

¿Quiénes NO reciben prima de diciembre 2025?

Aunque la prima es una obligación social ampliamente conocida, la ley también determina quiénes están excluidos del pago. Entre ellos se encuentran:

1. Trabajadores con contrato por prestación de servicios

Los contratistas por prestación de servicios no tienen derecho a prima, ya que legalmente no existe una relación laboral, sino una relación de tipo civil o comercial.

Esto significa que no hay subordinación, ni horario, ni las garantías laborales que sí cobijan a un empleado con contrato laboral.

Por esta razón, la prima no hace parte de su remuneración.

2. Trabajadores independientes sin vínculo laboral

Quienes trabajan por cuenta propia, es decir, aquellos que son independientes, no reciben prima porque no cuentan con un empleador que asuma dicha obligación.

3. Contratos que excluyen prestaciones laborales

Aunque poco común y sujeto a revisiones legales, algunos contratos especiales en el sector público o en entidades privadas pueden excluir la prima si no existe vínculo laboral directo y se rigen por estatutos propios.

4. Practicantes con convenio de voluntariado o contratos especiales

Dependiendo de la modalidad del contrato, algunos estudiantes en práctica reciben auxilios educativos, mas no prestaciones sociales, entre ellas la prima.

¿Cómo se calcula la prima de servicios?

La prima de servicios se calcula según el salario base devengado por el trabajador. Si el salario es fijo, se utiliza el último salario; si es variable, se toma el promedio del semestre. La fórmula para el cálculo varía según el tiempo trabajado:

Por semestre completo: salario base × 180 días / 360.

salario base × 180 días / 360. Proporcional al tiempo laborado: salario base × días laborados en el semestre / 360.

Si el trabajador no laboró todo el semestre, la prima se liquida de manera proporcional.

¿Cuánto llega de prima si gano el salario mínimo en 2025?

La prima legal semestral para un empleado con un salario mensual de $ 1,423,500.00 pesos colombianos (1 salario mínimos menual) en el año 2025 y que trabajó 180 días de los 180 que tiene el semestre, equivale a $ 811,750.00 pesos colombianos.