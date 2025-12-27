Tradiciones colombianas del 31 de diciembre: uvas, lentejas y rituales para atraer prosperidad

Las celebraciones que se realizan durante el mes de diciembre, tales como el día de velitas, Navidad o Año Nuevo, tienen un significado especial para los colombianos, pues más allá de los significados religiosos que pueden llegar a tener estas fechas especiales, son ocasiones donde prima el compartir en familia, la alegría, y, como no, prepararse para lo que será el siguiente año, decretando mucho éxito y que se cumplan todas las metas.

Sin embargo, durante el último día del año, estos deseos tienen un significado especial para muchas personas que pueden ser considerados ‘agüeros o tradiciones’ que se han transmitido durante generaciones, mediante los cuales, las personas manifiestan que se les cumplan diferentes metas y deseos, que pueden ir desde el aspecto económico, hasta salud o viajes.

¿Para qué sirven los agüeros de año nuevo?

A pesar de que no se pueda comprobar que estas tradiciones realmente puedan ayudar a las personas a que se cumplan sus deseos, hay quienes por medio de comida, ropa u objetos, depositan su fe en estas costumbres para dejar atrás el año que pasó.

Las tradiciones más comunes en Colombia

Estos agüeros que tienen significados especiales, pueden realizarse en solitario o acompañado de familiares amigos y pareja, por esto, a continuación le contamos las tradiciones más conocidas y más curiosas que realizan los colombianos cada 31 de diciembre:

Comerse las 12 uvas: Una de las tradiciones más reconocidas en todo el mundo, y que nunca puede faltar en muchos hogares, es el de comerse las 12 uvas acompañadas de las campanadas que anuncian la llegada del año nuevo, donde a medida que las personas se comen las frutas, van pidiendo deseos que les gustaría que se cumplieran en el siguiente año.

Correr con una maleta por la calle: Muchas personas se ponen metas relacionadas con viajes cada año nuevo, sin embargo, hay quienes para 'garantizar' que estos sucedan, a las 12 de la noche salen a correr por la calle con maletas de viaje.

Meterse debajo de la mesa: Otra de las tradiciones más comunes en el país, está la de meterse debajo de la mesa a media noche, pues según dicen, es un método efectivo para atraer el amor.

Ropa interior amarilla: Uno de las agüeros más curiosos, es el usar ropa interior de color amarillo, pues de este modo, atraerá la suerte para el año nuevo.

Lentejas en la billetera: En ocasiones durante el año, se encuentran personas las cuales dentro de sus billeteras o bolsillos de su ropa encuentran lentejas, esto se debe a que una de las costumbres características de los colombianos, es ponerlas en estos sitios, pues así se atraerá el dinero.

El muñeco de año viejo

Por último, una de las tradiciones más antiguas en Colombia, es quemar los muñecos de año viejo, que, como su nombre lo dice, es un muñeco con forma humana, el cual contiene aserrín, papel, ropa vieja, y en algunos casos, pólvora, con el fin de despedir el año viejo y las malas energía que aún queden de este. Sin embargo, debe tener en cuenta que actualmente en Colombia, se encuentra prohibido quemar este tipo de muñecos, y de hacerlo, puede exponerse a una multa de un valor superior a 1′300.000 pesos colombianos.

