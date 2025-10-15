Niños sin control en redes y personas mayores las más estafadas: radiografía digital en Colombia

Los datos fueron el resultado de 2 mil 600 encuestas realizadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, a familias y jóvenes en colegios de diferentes zonas de Colombia.

Según la CRC, el 61% de menores de edad en el país - alrededor de 10 millones de jóvenes - tienen su propio celular y no controlan el contenido que ven en redes sociales.

“Los menores se concentran en horas de la madrugada a ver contenido sin control de sus padres y adultos responsables, lo que nos alerta a seguir trabajando para la regulación en esta área y coyuntura mundial”, expresó el viceministro de Transformación Digital, Óscar Alexander Ballén Cifuentes.

Adicional, el alto funcionario agregó que las personas mayores de edad reportan un gran número de denuncias por constantes estafas virtuales y se ven más afectadas por contenidos e información falsa.