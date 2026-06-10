Ritvales 2026 abre venta general y reúne a más de 5.000 seguidores antes de su regreso a Medellín

La cuenta regresiva para Ritvales 2026 ya comenzó. Desde las 11:11 de la mañana de este 4 de junio quedó habilitada la venta general de entradas para el festival, que volverá a reunir a miles de seguidores de la música electrónica en Medellín durante dos jornadas programadas para el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

La respuesta del público no se hizo esperar. Tras el anuncio de la nueva edición, más de 5.000 integrantes de la comunidad “True Ravers” confirmaron su participación, ratificando el vínculo que el evento ha construido con sus asistentes a lo largo de más de una década.

Desde su creación en 2014, Ritvales se ha consolidado como uno de los festivales de música electrónica más reconocidos del país y de la región. Durante sus once años de historia ha convocado a más de 50.000 asistentes y ha convertido a Medellín en un punto de encuentro para fanáticos, artistas y profesionales de la industria provenientes de diferentes lugares del mundo.

El festival también se ha caracterizado por presentar figuras destacadas de la escena electrónica internacional. Por sus escenarios han pasado artistas como Above & Beyond, Jamie Jones, Charlotte de Witte, Adam Beyer, Adriatique, Kölsch, Jan Blomqvist, Patrick Mason, Deborah De Luca y Mind Against, entre otros.

Para esta nueva edición, el festival presenta el concepto “La energía se baila”, una propuesta que busca destacar la conexión colectiva que surge cuando miles de personas se reúnen alrededor de la música. La organización señala que esta nueva etapa proyecta el crecimiento internacional del evento, manteniendo la esencia que lo ha convertido en un referente de la cultura electrónica en Latinoamérica.

Con la apertura de la venta general, Ritvales inicia una nueva temporada que promete volver a convertir a Medellín en epicentro de la música electrónica. Después de once años de historia, el festival se prepara para escribir un nuevo capítulo junto a una comunidad que continúa creciendo y encontrando en la música un espacio para compartir, celebrar y reencontrarse.