En Dosquebradas se incautaron más de 16 millones de pesos en pólvora que estarían a la venta

Dosquebradas

En un establecimiento comercial ubicado en la vereda El Cofre, en Dosquebradas, se adelantó un operativo de verificación, control e inspección en coordinación con la Unidad de Investigación UNIPOL, la Secretaría de Gobierno Municipal y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

El procedimiento permitió la incautación de pólvora avaluada en más de 10 millones 500 mil pesos. Durante la intervención, las autoridades evidenciaron que el establecimiento no contaba con la documentación requerida para su funcionamiento, por lo que se procedió a imponer la suspensión temporal de la actividad comercial y a incautar el material hallado.

Entre los elementos incautados se encuentran tortas pirotécnicas, volcanes, cohetes y chispitas mariposa, cuya comercialización irregular representaba un riesgo para la seguridad de la comunidad, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando aumenta su uso.

En otro operativo realizado en el mismo sector, los uniformados lograron el desmantelamiento de una bodega clandestina dedicada a la fabricación artesanal de pólvora. En el lugar no se halló a una persona responsable; sin embargo, fueron encontrados insumos para la elaboración de pólvora tipo papeletas. El valor de lo incautado supera los cinco millones de pesos.

El coronel Óscar Ochoa, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Pereira, destacó los resultados de los operativos.

“Más de 16 millones de pesos de pólvora incautada en una bodega también de Dosquebradas en el marco de temas de prevención y operativos en la vereda El Cofre. El trabajo coordinado al bloque de búsqueda, al grupo especial de Unipol y también actividades coordinadas con nuestros bomberos permitió inspeccionar esa bodega y encontrar la pólvora irregular en ese punto."

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), hasta la fecha se han registrado 15 personas lesionadas por pólvora en el departamento, entre ellos, cuatro menores de edad, cifra superior a la del mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 13 casos. Las papeletas o tacos son los elementos que más lesiones han ocasionado.