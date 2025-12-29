Embajador de Estados Unidos se gozó la Feria de Cali

John MacNamara conoció el proyecto de renovación urbana en el barrio Obrero en el marco de la Feria de Cali #68 Foto: Alcaldía de cali

El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, John MacNamara, se encuentra de visita en Cali en el marco de la Feria número 68.

El diplomático se ha dejado ver en varios espacios como en el barrio Obrero donde hizo un recorrido por los establecimientos comerciales, interactuó con los habitantes en compañía del alcalde de Cali Alejandro Eder y conoció de primera mano el proyecto que se está llevando a cabo en este espacio para convertir al barrio en una zona potencialmente turística en torno a la salsa.

El propósito del encuentro es fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre Cali y los Estados Unidos, aprovechando además el reconocido gusto del diplomático por la salsa.

“Agradezco la buena relación que tenemos con Estados Unidos. No solo nos han apoyado de manera importante en materia de capacidades de seguridad para nuestra Fuerza Pública, sino también en inversión social. Esperamos seguir trabajando juntos para fortalecer los lazos culturales entre nuestros países”, aseguró el alcalde Alejandro Eder, durante la visita del embajador por el barrio Obrero, lugar reconocido como cuna de la salsa caleña y referente patrimonial de la ciudad.

MacNamara expresó que para él es un placer estar en Cali y que, aunque ya conocía la ciudad, esta es la primera vez que la visita en el marco de la Feria. Reconoció además que este evento es un referente a nivel mundial, al igual que la música y los grupos representativos de la salsa caleña. “Todo el mundo sabe de Niche, de Guayacán, de ese ritmo caleño que realmente es tan especial y por eso Cali se ha convertido en la Sucursal del Cielo. Hoy vamos a disfrutar y apreciar ese talento humano de la música salsera de Cali, porque como saben: Cali es Cali y lo demás es loma”.

El recorrido por el barrio Obrero incluyó una aproximación a distintos espacios culturales y comunitarios, entre ellos La Matraca, escenario de tradición musical y memoria salsera; CaliVynil, ejemplo de emprendimiento cultural e innovación alrededor de la música; la Sastrería Michino, referente de los oficios tradicionales y la identidad barrial; el Museo de la Salsa, espacio de preservación del patrimonio cultural con proyección turística internacional; y Melassa, punto de encuentro ciudadano que articula música, tradición y economía creativa.

MacNamara también destacó su interés por otros eventos culturales de la ciudad y la región. Señaló que ya ha estado en Cali para actividades como el Festival Petronio Álvarez y manifestó su deseo de poder disfrutarlo mucho más en futuras oportunidades.

Asimismo, compartió en espacios reconocidos de la industria salsera como Mulato Cabaret y asistió al show realizado en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, donde se presentó la Orquesta Sinfónica de Cali junto a la escuela Swing Latino.

Cabe resaltar que, incluso fue visto bailando tirando paso con la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.

Finalmente, el diplomático indicó que durante su visita se han sostenido conversaciones tanto con el Gobierno nacional como con el alcalde de Cali sobre temas clave para la cooperación bilateral. En sus declaraciones, señaló que se ha dialogado no solo sobre las solicitudes de seguridad que afectan a distintas regiones del país, sino también sobre becas, intercambios académicos y la posibilidad de viajar a Estados Unidos para quienes deseen aprender inglés y profundizar en la cultura y la historia de ese país.