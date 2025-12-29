Cali cerró el año deportivo con la 5K ‘Sucursal de la Navidad’: más de 3.000 corredores

La capital vallecaucana despidió su calendario deportivo de 2025 con una postal inolvidable: más de 3.000 personas tomaron la salida de la carrera recreativa ‘Cali, la Sucursal de la Navidad 5K’, última competencia del año organizada por la Secretaría del Deporte y la Recreación.

La prueba, que tuvo salida y llegada en la calle 9 con carrera 37, muy cerca de la estación Panamericana de la Ciclovida, comenzó a las 6:33 de la mañana con un ambiente festivo: corredores vestidos de verde, rojo y dorado, familias completas, adultos mayores, jóvenes, niños y hasta mascotas, todos reunidos con un mismo propósito: moverse, disfrutar y despedir el año de manera saludable.

El recorrido finalizó en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, donde los participantes recibieron sus medallas e hidratación. Una presentación artística cerró la jornada en medio de aplausos y luces navideñas.

La última de siete competencias del año

La prueba navideña marcó el cierre de una agenda que incluyó siete carreras recreativas en distintos puntos de Cali, con recorridos en el sur, norte, centro, oriente y la ladera. El objetivo: llevar el deporte a todo el territorio y promover integración ciudadana.

Para esta última carrera, los cupos se asignaron mediante pines físicos y virtuales, entregados en puntos estratégicos como el Parque de El Ingenio, la Horqueta, el Orquideorama y la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

Con esta 5K, Cali cerró su calendario recreo–deportivo 2025, reafirmando el papel de la ciudad como una de las capitales del deporte en el país, con eventos masivos, incluyentes y gratuitos.