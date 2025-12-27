Realizarán prueba de alcoholemia a los participantes de la cabalgata de la Feria de Manizales

Manizales

La cabalgata de la Feria de Manizales deberá cumplir nuevamente con estrictas medidas de control, adoptadas dentro de una acción popular interpuesta en el año 2023 por el Colectivo Identidad Animal.

Jhon Hemayr Yepes Cardona, vocero del colectivo, explicó que estas medidas hacen parte de un proceso judicial que se mantiene vigente, donde buscan que se regule, e incluso eliminar dicho evento por presuntas afectaciones al bienestar animal y al medio ambiente sano.

Estas acciones se realizaron en el año 2025 donde la administración municipal destacó en su momento que estas acciones respondían a garantizar la seguridad del caballista y del animal por lo que ningún participante podrá superar el primer grado de embriaguez, es decir, 99 mg. de etanol / 100 mililitros de sangre, quien incumpla, será retirado por la Policía Metropolitana de Manizales.

Le puede interesar: Gobernación pide a los municipios de Caldas garantizar el bienestar de los caballos en cabalgatas

Contexto del proceso judicial

La Acción Popular fue admitida por el Juzgado Séptimo Administrativo y ha avanzado a través de diferentes etapas procesales, según lo explicó el líder animalista, quien destaca además que en noviembre de 2024, el colectivo solicitó la suspensión total de la cabalgata prevista para enero de 2025; sin embargo, aunque la jueza no accedió a suprimir el evento, sí decretó tres medidas cautelares de obligatorio cumplimiento, que continúan vigentes:

• Prueba de alcoholemia obligatoria para los caballistas, con el fin de evitar que monten en estado de embriaguez, la cual se implementará en el 2026

• Control veterinario estricto y activación de un Grupo de Atención Reforzado -GAR, para la protección de los equinos.

• Exigencia de la Guía Sanitaria de Movilización del ICA, como requisito para el traslado de los animales.

Debido a presuntos incumplimientos en eventos anteriores, el colectivo volvió a solicitar la prohibición de la cabalgata en noviembre de 2025. Aunque la jueza no ordenó su cancelación, ratificó y reforzó la vigencia de las tres medidas cautelares, haciendo énfasis en el control del consumo de alcohol, el bienestar animal y la documentación sanitaria.

Le puede interesar: Juez ordena nuevos protocolos para la realización de la Cabalgata de la Feria de Manizales

“Las medidas han disminuido la participación”: animalistas

Según el Colectivo Identidad Animal, la exigencia de estos controles ha tenido un impacto directo en la participación, que habría pasado de cerca de 5.000 caballistas a unos 1.300. Al igual que cuestionan el uso de recursos públicos para la logística de un evento privado que cobra una boleta cercana a los 500 mil pesos.

Implementación de una veeduría ciudadana

El colectivo anunció que mantendrá su labor de veeduría durante la próxima cabalgata, documentando en fotos y videos, posibles incumplimientos y afectaciones a los animales, con el fin de aportar material probatorio al proceso judicial.

“Este año conseguimos más de 500 videos y 700 fotos que nos sirvieron para adjuntar a la Acción Popular como material probatorio del incumplimiento de todos los procesos de o requisitos de la cabalgata”

Añadió además que han sido perseguidos por su lucha y que seguirán en su labor, “nuestra actividad y nuestra acción va a ser la misma, salir a hacer veeduría, pese a todas las intimidaciones que nos han hecho gremios, políticos, amenazas de muerte, denuncias. Hoy tenemos denuncias penales del parte del gremio caballista ante la fiscalía por nuestra lucha, pero no importa, vamos a seguir saliendo”. destacó Hemayr Yepes.