Atentado en La Casona, oriente de Cali, deja un taxista herido y dos policías con lesiones leves

Atentado con artefacto explosivo en el sector de La Casona, oriente de Cali, deja un taxista herido

El hecho se registró en la noche de este viernes, 26 de diciembre, en el sector de La Casona, en el Distrito de Aguablanca, oriente de la Capital del Valle.

El atentado terrorista se presentó cuando fue lanzada una granada de fragmentación al paso de una patrulla motorizada frente a una Panadería.

El artefacto, al activarse, ocasionó heridas por las esquirlas a un taxista, y leves a los dos uniformados que están fuera de peligro.

Por este atentado, las autoridades adelanta operativos sobre este sector del oriente, para dar con el paradero de este hecho que se presenta cuando se cumple el segundo día de la programación de la versión 68 de la Feria de Cali.