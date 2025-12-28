Robaban motos en segundos con armas, inhibidores y mazos: caen ‘Los Agredo’ en Cali

Atracaban motociclistas con arma de fuego y, cuando encontraban motos solas en la calle, violentaban los sistemas de encendido con una pesada herramienta artesanal tipo mazo. Así delinquían ‘Los Agredo’, banda desarticulada en Cali tras cuatro meses de investigación.

Las autoridades estiman que esta estructura estaría involucrada en al menos 50 casos, principalmente en las comunas 2, 4 y 8, además del corredor vial entre Cali y Yumbo. Tras cometer los robos, utilizaban inhibidores de señal y llevaban las motocicletas a zonas apartadas para evitar el rastreo satelital.

Tras cometer los robos, los delincuentes contactaban a las víctimas y les exigían entre tres y siete millones de pesos para devolver las motocicletas; de lo contrario, las comercializaban en el mercado ilegal.

Durante seis allanamientos en los corregimientos de Golondrinas y Montebello, fueron capturadas cinco personas y aprehendido un adolescente de 17 años. Entre los detenidos figuran los alias Keiner, Sunce, Yorma*, Deiner y Pacheco.

“Alias Keiner, era el encargado de comercializar las motos cuando sus propietarios no pagaban el rescate”, señaló el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

En los operativos se incautaron dos motocicletas, un arma de fuego de características traumáticas, cuatro teléfonos celulares y la herramienta artesanal utilizada para cometer los hurtos.

Los adultos fueron enviados a prisión, mientras que el menor quedó en un centro de internamiento preventivo.