Se le cayó la vuelta en Navidad: capturado con casi cuatro toneladas de marihuana en el Valle

Lo que parecía un viaje normal terminó en un accidente, una captura y casi cuatro toneladas de marihuana incautadas. En plena temporada navideña, un hombre fue capturado en la vía Cali – Andalucía luego de intentar evadir a las autoridades, acelerar de más y volcar el vehículo que conducía.

El caso ocurrió en el kilómetro 38, jurisdicción del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. Allí, uniformados que atendían un volcamiento encontraron un camión de servicio público, tipo furgón, que aparentemente transportaba láminas de PVC.

Sin embargo, durante la inspección del vehículo, los policías hallaron costales de lona y paquetes envueltos en vinipel ocultos entre la carga. En su interior había una sustancia vegetal que, tras la verificación, resultó ser marihuana. En total fueron incautados 3.845 kilogramos del estupefaciente, además de dos teléfonos celulares y el vehículo utilizado para el transporte.

“Durante la inspección del automotor se evidenció que la carga ocultaba paquetes con marihuana. Se logró la incautación de casi cuatro toneladas del estupefaciente”, señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante (e) de la Policía Valle.

El conductor, residente en Medellín, fue trasladado inicialmente a un centro asistencial para valoración médica y, una vez dado de alta, quedó capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Al revisar el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), las autoridades confirmaron que el hombre presenta antecedentes judiciales por hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, con registros en los años 2005 y 2012.

Según las primeras indagaciones, el cargamento habría salido de Santander de Quilichao con destino a Buga, donde sería distribuido en pequeñas dosis. El capturado fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.