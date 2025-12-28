Salario mínimo: ¿A qué trabajadores NO les aplica el aumento en 2026? Esto dice la ley. Getty Images

El aumento de precios que evidencian cada año los trabajadores es una realidad para todos, independientemente de si su remuneración corresponde al salario mínimo legal vigente o a un monto ligeramente superior.

Así las cosas, con el nuevo incremento del salario mínimo 2026 a la vuelta de la esquina, los trabajadores que devengan un sueldo superior al salario mínimo actual se preguntan si ellos también tendrán la oportunidad de recibir un aumento que les permita mantener el poder adquisitivo en sus hogares.

Asimismo, quienes ganan más del salario mínimo no son los únicos en vilo con el próximo aumento, dado que existen varios grupos de trabajadores que por su condición laboral y tipo de contrato no obtendrían este beneficio de manera directa. Entérese a continuación.

¿Trabajadores que ganan más del mínimo, tendrán aumento de salario en 2026?

Aunque no se trata de un no definitivo como respuesta, lo cierto es que las empresas no tienen la obligación desde la ley colombiana de aplicar un aumento automático al sueldo de los trabajadores que ganan más del salario mínimo legal mensual vigente.

En estos casos, cualquier aumento depende de lo que sea pactado con el empleador a nivel contractual y no se realiza de manera automática.

Desde el punto de vista legal, según declaraciones del abogado Rodrigo Tannus a Asuntos Legales, el Código Sustantivo del Trabajo acoge el salario mínimo como un “piso”. “No es obligatorio subirle a todos”, subraya el jurista.

En ese sentido, la obligación para las empresas es velar porque ninguno de sus trabajadores se encuentre por debajo de ese piso, que en 2025 es 1′423.500 pesos.

Sin embargo, aunque no se encuentran obligadas las empresas a llevar a cabo el incremento, sí existe un principio guiado a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, ratificado por la Corte Constitucional, según la cual el empleador está en el deber de aumentar los salarios por lo menos en la medida del IPC (inflación) cuyo dato más reciente la ubica en el 5,3 %.

¿Qué otros trabajadores no tienen incremento del salario mínimo en 2026?

Así las cosas, otros dos grupos importantes de trabajadores que no percibirán un incremento automático en sus salarios en 2026 son: