Aumento del Salario mínimo 2026 Colombia: Esto costaría comprar vivienda si el incremento es del 11%

En Colombia sigue la expectativa por saber cuánto subirá el salario mínimo en 2026, luego de que no se lograra un acuerdo entre el Gobierno, empresarios y sindicatos, se espera que el presidente Gustavo Petro anuncie el aumento entre el 29 y el 30 de diciembre.

El tema no solo genera intriga por el ingreso mensual de los trabajadores, pues este también tiene un efecto directo en algo clave para muchos jóvenes: el precio de comprar vivienda, especialmente la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP).

Le puede interesar: Salario mínimo 2026 Colombia: Gastos que incluye el mínimo vital de acuerdo con la OIT

¿Por qué el salario mínimo afecta el precio de la vivienda?

En el país, los precios máximos de la vivienda VIS y VIP no se calculan con un valor fijo en pesos, estos, por el contrario, se definen en salarios mínimos.

Por eso, cuando el salario mínimo sube, automáticamente sube el precio máximo que pueden tener este tipo de viviendas.

Esto significa que un aumento del salario mínimo puede hacer que comprar casa sea más costoso, incluso si los ingresos de las personas no crecen al mismo ritmo.

Escenario con un aumento del 11 % del salario mínimo en 2026

Actualmente el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500, sin contar el auxilio de transporte que es de $200.000 COP. En este orden de ideas, si en 2026 el salario mínimo sube 11 %, el cálculo sería:

Aumento: $156.585

$156.585 Nuevo salario mínimo quedaría en : $1.580.085 COP

Este valor es clave porque sirve para calcular cuánto puede costar como máximo una vivienda VIS o VIP.

Le puede interesar: Así quedaría la jornada laboral en Colombia 2026 : Cuántas horas se reducen tras ajuste de año nuevo

¿Cuánto costaría una vivienda VIS en 2026?

La ley establece que una vivienda VIS puede costar hasta 135 salarios mínimos, y en algunas ciudades hasta 150 salarios mínimos.

VIS de hasta 135 salarios mínimos

135 x $1.580.085 = $213.311.475

En 2025, ese mismo tope es de $192.172.500, así que el precio máximo subiría más de $21 millones.

VIS de hasta 150 salarios mínimos

150 x $1.580.085 = $237.012.750

Frente al valor actual, el aumento sería cercano a $23 millones.

Precio de la vivienda VIP con el nuevo salario mínimo

La vivienda VIP, pensada para hogares con menores ingresos, tiene un tope de 90 salarios mínimos. Con el salario proyectado para 2026, el precio máximo sería:

90 x $1.580.085 = $142.207.650

Esto representa un aumento de más de $14 millones frente al valor actual. Lo que debe tener en cuenta si piensas comprar vivienda en 2026

Aunque el salario mínimo suba, eso no garantiza que sea más fácil comprar casa. Los precios máximos aumentan, pero también influyen otros factores como:

La cuota inicial

Las tasas de interés

El acceso a créditos



