Abuelastro es enviado a la cárcel por abusar sexualmente de sus nietas en Bogotá

En las últimas horas, las autoridades capturaron en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital, a un hombre de 56 años por presunto acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

Las víctimas son tres menores de edad de 5, 6 y 8 años, que serían sus nietas. De acuerdo con la investigación, las menores fueron abusadas de forma frecuente por su abuelastro desde el año 2021, el último evento ocurrió en noviembre de 2025.

Fue la institución educativa a la que asistían las menores que detectó un comportamiento inusual en las tres estudiantes, por lo que avisaron a las autoridades competentes y activaron el código blanco.

“Dentro del proceso investigativo, se estableció que el capturado ofreció una suma de 20 millones de pesos a la madre de las menores con el fin de evitar que los hechos fueran denunciados”, aseguró el comandante de la estación de Policía de Kennedy, Juan Montilla.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República lo envió a la cárcel.