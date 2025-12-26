Bogotá refuerza su seguridad con la llegada de 1.004 nuevos policías y nuevo parque automotor

Colombia

El anuncio se realizó desde la Plaza de Bolívar, donde el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, destacó que este refuerzo representa un paso clave para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

“Celebramos la llegada de 1.004 nuevos uniformados a la Policía Metropolitana de Bogotá. La ciudad necesita más pie de fuerza y esto que hoy se materializa es fundamental para garantizar mejores condiciones de seguridad”, afirmó el mandatario.

El nuevo contingente está conformado por 991 patrulleros y 13 subtenientes, quienes se integrarán a labores de vigilancia, inteligencia, investigación criminal y prevención del delito.

Según informó la Alcaldía, los uniformados cuentan con una sólida formación académica: 24 son profesionales, 57 tecnólogos, 260 técnicos y 26 poseen estudios en otros idiomas, lo que fortalece las capacidades institucionales para atender distintos fenómenos delictivos.

El alcalde Galán dice que este refuerzo llega en un momento clave, cuando Bogotá empieza a mostrar resultados positivos.

Informó que en lo corrido de 2025, la ciudad ha logrado reducir nueve de los once delitos de alto impacto, entre ellos el hurto de automotores, que registra su nivel más bajo en los últimos ocho años, y el hurto al comercio, con una disminución cercana al 30 %.

También se reportan reducciones en homicidios y en denuncias por extorsión, gracias al trabajo articulado entre la Policía, el GAULA, la Fiscalía y las autoridades locales.

Más tecnología para la capital

A la llegada del nuevo personal se suma la entrega de 327 motocicletas y 11 patrullas, que modernizan el parque automotor y permitirán mejorar la movilidad, la capacidad de reacción y la seguridad de los uniformados en el cumplimiento de su labor.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, señaló que: “hoy le entregamos a la ciudad 1.004 policías que vienen a reforzar todas las estrategias de seguridad, a enfrentar los fenómenos criminales y a trabajar de la mano con los ciudadanos para generar confianza y convivencia”.

Los nuevos recursos humanos y técnicos serán distribuidos en localidades como Puente Aranda, Barrios Unidos, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usaquén, Teusaquillo, Chapinero y Engativá, así como en especialidades estratégicas como GAULA, Fuerza Disponible, Infancia y Adolescencia, Turismo, TransMilenio, Aeropuerto y Carabineros.

Reconocimiento a la labor policial

Durante el acto, la administración distrital también reconoció el trabajo de la MEBOG. 139 uniformados fueron condecorados con la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá, en reconocimiento a su servicio profesional, honorable y comprometido durante los últimos 24 meses en favor de la seguridad, la convivencia y la protección de la vida.