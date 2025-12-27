Un operativo policial en el Sur de Bogotá frustró el hurto de un vehículo y dejó tres capturados

Mediante labores de registro y control, uniformados del CAI Altamira lograron la captura de tres hombres, de 19, 20 y 24 años de edad, por el delito de hurto, en el barrio Nueva España.

La víctima informó, a través de la línea 123, sobre el hurto de su vehículo bajo la modalidad de halado, en el sector de San Jorge Sur Oriental. De inmediato, se desplegó un operativo en el que se ubicó el vehículo y se logró su interceptación.

Durante el procedimiento, se realizó la inmovilización del automotor, así como la captura en flagrancia de estos presuntos delincuentes, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Los presuntos delincuentes presentan antecedentes por el mismo delito y por tráfico de estupefacientes.

¿Cómo pretendían llevarse el vehículo?

Bajo la modalidad de halado, es decir, los tres individuos ubicaron un vehículo que se encontraba estacionado y sin ocupantes. Dos de ellos violentaron una de las puertas e intentaron llevarse el automóvil.

Las cámaras de seguridad registraron cómo, en medio de una pendiente, los sujetos empujaron el carro, trataron de levantarlo e incluso lo desplazaron en reversa en varias ocasiones sin encender el motor, aunque finalmente no lograron su cometido, un ciudadano se percató de esta situación e informo a las autoridades.