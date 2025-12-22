Fichajes Liga colombiana 2026-I EN VIVO: altas y bajas de jugadores
Repase los primeros movimientos del fútbol colombiano de cara al próximo semestre.
El fútbol colombiano terminó hace poco con el campeonato de Junior sobre Deportes Tolima, pero desde ya los equipos planifican lo que será la participación en el primer semestre del 2026. Además de los torneos nacionales, equipos como Santa Fe, el Tiburón, Medellín, Tolima, Millonarios, Nacional, América y Bucaramanga tendrán participación en campeonatos internacionales.
Vale la pena mencionar que se estima que la Liga colombiana inicie a mediados de enero. Por su parte, la fecha para el partido de ida de la Superliga entre Junior y Santa Fe se disputará el 15 de enero en el Metropolitano, mientras que la vuelta será en El Campín el 21 de enero.
Le puede interesar: La razón por la que Junior le cederá la localía a Santa Fe en la final vuelta de la Superliga 2026
Así avanza el mercado de fichajes en Colombia
Atlético Nacional
Altas:
Bajas: Joan Castro
Millonarios
Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia
Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda
América de Cali
Altas:
Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva
Independiente Santa Fe
Altas: Pablo Repetto (DT)
Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal
Junior de Barranquilla
Altas:
Bajas:
Deportivo Cali
Altas: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez
Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo
Independiente Medellín
Altas:
Bajas: Juan Arizala
Once Caldas
Altas:
Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García
Deportes Tolima
Altas:
Bajas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez
Cúcuta Deportivo
Altas:
Bajas:
Deportivo Pereira
Altas:
Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio
Atlético Bucaramanga
Altas:
Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao
Jaguares
Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño
Bajas: Didier Pino, Juan Camilo Roa
Deportivo Pasto
Altas: Jonathan Risueño (DT)
Bajas: Diego Martínez
Llaneros
Altas: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz
Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra
Águilas Doradas
Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña, Andrés Ricaurte
Bajas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo
Fortaleza
Altas:
Bajas:
Boyacá Chicó
Altas:
Bajas:
Internacional de Bogotá
Altas: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez
Bajas:
Alianza Valledupar
Altas: Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza
Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres