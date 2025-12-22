Fichajes Liga colombiana 2026-I EN VIVO: altas y bajas de jugadores

El fútbol colombiano terminó hace poco con el campeonato de Junior sobre Deportes Tolima, pero desde ya los equipos planifican lo que será la participación en el primer semestre del 2026. Además de los torneos nacionales, equipos como Santa Fe, el Tiburón, Medellín, Tolima, Millonarios, Nacional, América y Bucaramanga tendrán participación en campeonatos internacionales.

Vale la pena mencionar que se estima que la Liga colombiana inicie a mediados de enero. Por su parte, la fecha para el partido de ida de la Superliga entre Junior y Santa Fe se disputará el 15 de enero en el Metropolitano, mientras que la vuelta será en El Campín el 21 de enero.

Así avanza el mercado de fichajes en Colombia

Atlético Nacional

Altas:

Bajas: Joan Castro

Millonarios

Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia

Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda

América de Cali

Altas:

Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva

Independiente Santa Fe

Altas: Pablo Repetto (DT)

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Junior de Barranquilla

Altas:

Bajas:

Deportivo Cali

Altas: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez

Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Independiente Medellín

Altas:

Bajas: Juan Arizala

Once Caldas

Altas:

Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García

Deportes Tolima

Altas:

Bajas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez

Cúcuta Deportivo

Altas:

Bajas:

Deportivo Pereira

Altas:

Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio

Atlético Bucaramanga

Altas:

Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao

Jaguares

Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño

Bajas: Didier Pino, Juan Camilo Roa

Deportivo Pasto

Altas: Jonathan Risueño (DT)

Bajas: Diego Martínez

Llaneros

Altas: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz

Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra

Águilas Doradas

Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña, Andrés Ricaurte

Bajas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Fortaleza

Altas:

Bajas:

Boyacá Chicó

Altas:

Bajas:

Internacional de Bogotá

Altas: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez

Bajas:

Alianza Valledupar

Altas: Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza

Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres