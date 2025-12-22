Reconocido árbitro del fútbol colombiano fue sancionado “de por vida”: no más en el profesionalismo. (Colprensa - Mariano Vimos) / Mariano Vimos

¡Bombazo en el fútbol colombiano! Uno los habituales árbitros de la Liga fue sancionado de por vida, tras haber cometido un grave error durante los cuadrangulares finales del Torneo Finalización 2024.

En principio, el juez había sido castigado al estar inhabilitado de la actividad durante todo el 2025. Pues bien, ya con la temporada terminada se dio a conocer la noticia de que no dirigirá más partidos en el profesionalismo.

Jhon Hinestroza no va más como árbitro en el fútbol colombiano

Según ha informado César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, el árbitro Jhon Hinestroza no tendrá más actividad en el profesionalismo, luego de pasar por alto una pena máxima en favor del Once Caldas, durante el duelo ante Deportes Tolima que definía al primer finalista de aquel semestre.

“Decidido, Jhon Hinestroza, sancionado hace un año por omitir junto al VAR un penalti catedralicio de Junior Hernández a Contreras 94’, que le hubiera podido significar avanzar a la final al Once Caldas ante Tolima fue borrado del panel profesional de árbitros y no volverá a pitar en el fútbol profesional“, detalló Londoño a través de redes sociales.

De haber sancionado la pena máxima, tras la infracción de Junior Hernández contra Joel Contreras, el Once Caldas pudo haber empatado el partido y de mantener el 1-1 hubiese sido el finalista del Grupo B.

Ese sería el último partido dirigido por Hinestroza en la Liga Colombiana. Es más, en 2025 tan solo estuvo presente en dos partidos correspondientes a la primera ronda del Sudamericano Sub-20, disputado el pasado mes de enero.

Jhon Hinestroza abandona la actividad tras casi 200 partidos como árbitro profesional. En su historial destacan presencias internacionales en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, así como el ya mencionado Campeonato Sudamericano.

