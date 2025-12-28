Luis Muriel habló de su llegada al Junior e ilusiona a la hinchada: “Estoy en puntica de pies”

El nombre de Luis Fernando Muriel comenzó relacionándose con Atlético Nacional y terminó con el del campeón de Colombia, el Junior de Barranquilla. Orlando City, dueño de sus derechos, abrió la posibilidad que facilitaría el regreso del oriundo de Santo Tomás al fútbol colombiano y los contactos no tardaron en darse.

¿Luis Muriel a Atlético Nacional?: esto se sabe sobre la posible bomba del mercado en Colombia

Para nadie es un secreto que el delantero es hincha del cuadro Tiburón, en el que tuvo un breve paso en las inferiores antes de llegar al Deportivo Cali. Muriel, siempre que tiene la oportunidad, se entrena en pretemporada con el equipo de sus amores, pero esta vez parece estar más cercano a la opción de hacer parte de la plantilla.

Muriel, a la espera del Junior

En una transmisión hecha por Teófilo Gutiérrez mediante la red social Instagram, se ve a los dos jugadores compartir espacio. Teo le sugiere a Muriel que le han contado que se pondrá la camiseta del Tiburón y el goleador no se negó a la posibilidad, incluso manifestó que él ya puso de su parte para la vinculación.

“Contado me han que te vas a poner la del Tiburón”, comienza diciendo Teo. Luego, Muriel dejó el mensaje con el que se ilusiona la hinchada del equipo barranquillero.

“Yo ya me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado. Yo estoy esperando, estoy en puntica de pies esperando, nada más”, fue la frase de Muriel que dejó en evidencia la cercanía de su vinculación al equipo.

Y es que su llegada se daría mediante la condición de un préstamo desde Orlando City, que busca dividir el salario del jugador con el equipo al que vaya, y así liberar una plaza de DP, la cual se les atribuye a los jugadores “estrella” del plantel que tienen salarios muy altos (solo se admiten 3 por equipo en la MLS).

Así las cosas, las negociaciones entre las partes continúan, contando con el aval del jugador de querer vestir la camiseta del Junior, equipo que tiene el aliciente de disputar la Copa Libertadores. Se dice que Nacional también tiene una oferta sobre la mesa, pero vestir los colores de sus amores está por encima para Muriel, quien en el último año marcó 12 goles y dio 7 asistencias en 41 juegos.