Naufragio en el Pacífico caucano deja cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad

Otras embarcaciones que se movilizaban por el sector lograron rescatar a varios ocupantes, evitando una tragedia mayor. Crédito: Suministrada.

En Timbiquí, Cauca. Cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad, dejó el naufragio de una embarcación que se movilizaba por aguas del Pacífico caucano.

La lancha había zarpado en horas de la mañana desde Buenaventura, Valle del Cauca, con destino al municipio caucano de Timbiquí, transportando aproximadamente entre 30 y 40 pasajeros.

De acuerdo con las autoridades municipales, el trágico hecho ocurrió cerca de la bocana del río Naya y el sector de Punta Ají, a escasos 15 minutos del casco urbano de Timbiquí.

Las difíciles condiciones meteorológicas y marítimas registradas en los últimos días, con fuerte oleaje, serían las principales causas de la emergencia, aunque no se descarta una posible falla mecánica en la embarcación.

El alcalde de Timbiquí, Kilian Cuero, confirmó el fallecimiento de una niña de tres meses, otra menor de seis años y dos adultos.

El mandatario local expresó su solidaridad con las familias afectadas. “Todo el pueblo está con dolor, acompañando a las familias en este difícil momento”, manifestó.

La rápida reacción de otras embarcaciones que transitaban por la zona permitió rescatar a varios pasajeros, evitando que el número de víctimas fuera mayor.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los transportadores y a la comunidad en general a extremar las medidas preventivas, acatar las recomendaciones y evaluar las condiciones climáticas antes de zarpar, con el fin de evitar nuevos accidentes marítimos en la región.