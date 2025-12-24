Glifosato con drones: Gobierno focalizó enclaves cocaleros en Nariño, Cauca y Catatumbo

Este fin de semana comenzó en dos municipios del bajo Cauca la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato en drones. Foto: Colprensa( Thot )

Pasto - Nariño

La estrategia de aspersión con glifosato mediante drones, que inicialmente fue anunciada como un plan piloto en el departamento del Cauca, ahora se proyecta como una herramienta que se extenderá a varias regiones del país con alta concentración de cultivos de coca para uso ilícito.

El anuncio del ministro de Defensa, Pedro Sánchez hecho desde Nariño, da cuenta de que, tras el análisis de múltiples variables operativas, ambientales y territoriales, el Gobierno avanza en la priorización de zonas donde se emplearía esta tecnología como parte de la lucha contra el narcotráfico, de manera paralela a los programas de sustitución y erradicación.

Zonas focalizadas para aspersión con glifosato

De acuerdo con lo señalado por el ministro, los focos principales donde se analiza la aplicación de glifosato con drones corresponden a enclaves cocaleros claramente identificados. Entre las regiones priorizadas se encuentran Catatumbo, Cauca, Nariño y Putumayo, así como el Bajo Cauca y el sur de Bolívar.

Según explicó, estas zonas concentran una alta presencia de cultivos de uso ilícito y han sido evaluadas dentro de un proceso de focalización que busca intervenir de manera precisa, evitando una aplicación indiscriminada.

La estrategia contempla que esta herramienta se complemente con los programas de sustitución voluntaria que tiene una meta cercana a las 26.000 hectáreas, y con acciones de erradicación que podrían sumar alrededor de 10.000 hectáreas adicionales.

Impacto ambiental y protección de la vida

Según el alto funcionario, el uso de drones permitiría reducir los riesgos para las comunidades y el entorno, al tratarse de una aspersión terrestre controlada y focalizada, con el objetivo de proteger el medio ambiente y la vida humana.

Esto tiene en cuenta también el valor cultural de la hoja de coca para algunas comunidades indígenas, diferenciando su uso ancestral del destinado a la producción de cocaína.