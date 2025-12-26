Incautan más de una tonelada y media de marihuana en el Pacífico caucano

Timbiquí, Cauca

En una contundente operación fluvial desarrollada en el Pacífico caucano, la Armada Nacional logró la incautación de más de una tonelada y media de marihuana, además de la captura de una persona que se movilizaba en una embarcación utilizada para el transporte del estupefaciente.

De acuerdo con el reporte que entregaron las autoridades, el procedimiento se realizó en horas de la noche, cuando unidades de la Armada interceptaron una lancha que transportaba 1.591 kilogramos de marihuana, distribuidos en 3.228 paquetes, así como 918 galones de combustible ilegal, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que el resultado representa un duro golpe a las estructuras criminales que operan en el litoral Pacífico. “Esta operación afecta de manera directa las finanzas y la capacidad logística de las organizaciones narcotraficantes, al impedir la comercialización de grandes cantidades de droga y desarticular rutas fluviales estratégicas utilizadas para sostener economías ilícitas”, señaló.

Las autoridades reiteraron que las operaciones militares y navales continuarán en esta zona del departamento del Cauca, con el objetivo de cerrarle el paso a las redes del narcotráfico y garantizar la seguridad de las comunidades del Pacífico colombiano.

