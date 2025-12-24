Ejército realizó jornada navideña en el Cañón del Micay en Cauca

Argelia, Cauca

En el Cañón del Micay, tropas del Ejército Nacional compartieron una jornada navideña con más de 300 familias del municipio de Argelia, en un espacio que permitió el encuentro entre la comunidad, niños y jóvenes de esta región del suroccidente del país.

Más de 90 niños y niñas recibieron regalos, mientras que jóvenes y deportistas del municipio fueron beneficiados con la entrega de 35 uniformes e implementos deportivos.

Durante la jornada, el brigadier general Javier Hernando Africano López, comandante de la Tercera División, envió un mensaje a la comunidad del Cañón del Micay, en el que destacó el compromiso de la institución con el territorio. “Venimos a traerles un mensaje de esperanza. Aquí vamos a estar con ustedes, porque el deporte y el trabajo conjunto ayudan a construir paz y a abrir caminos para nuestros niños y jóvenes”, señaló el oficial.

Para los asistentes, el encuentro fue una oportunidad para compartir un momento distinto con los soldados, en un ambiente tranquilo, marcado por el diálogo y la cercanía con la comunidad.

La jornada hace parte de las actividades sociales que adelanta el Ejército Nacional en el Cañón del Micay, enfocadas en generar espacios de integración y acompañamiento a las comunidades de esta zona del departamento del Cauca.

