En la casa de una leyenda del fútbol alemán le rindieron homenaje a Luis Díaz: imagen enternecedora

Luis Díaz finalizó el mejor año de su carrera deportiva vistiendo la camiseta de Bayern Múnich, el último partido del 2025 lo jugó el sábado 21 de diciembre en el que marcó el tercer gol de la victoria ante el Heidenheim, por el juego correspondiente a la fecha 15 de la Bundesliga.

En futbolista colombiano durante este año se coronó campeón de la Premier League cuando hacia parte del Liverpool. A mitad de año se oficializó su traspaso al Bayern Múnich con que ya ganó la Super Copa de Alemania, su excelente rendimiento a dejado sorprendidos a todos los aficionados del fútbol mundial, pues ha marcado 13 goles y 7 asistencias en la que lleva en tierras alemanas.

En esta Navidad el guajiro ha sido ejemplo una vez más para los niños que lo tienen como referente por su talento en las canchas. Así lo dejó ver el hijo de Philipp Lahm, quien es hincha del Bayern Múnich, y vistió la camiseta marcado con el número 14 de Luis Díaz.

En esta época tan familiar que reúne a las familias del mundo entero, las fotografías en celebración de la Navidad inundan las redes sociales. De igual manera el valido recordar, los homenajes del año pasado cuando Steven Gerrard, posteó una foto donde se deja ver el gran mural en el cuarto de su hijo en que esta Lucho, junto a Salah y Alexander-Arnold, futbolistas de Liverpool. No es la primera vez que esta pequeño se inspira en el colombiano.

Pero no solo los niños se emocionan con las excelentes jugadas de Luis Díaz. También Lamine Yamal una de las estrellas del fútbol español, salió con la camiseta del guajiro pero la de la Selección Colombia, en uno de sus videos del canal de Youtube.

Por ahora Luis Díaz esta disfrutando de las fiestas decembrinas junto a su familia y espera volver a tener acción el 11 de enero, cuando regresa el calendario en el fútbol alemán con el duelo ante el Wolfsburgo.