Más de 2.100 denuncias por afectaciones ambientales se registraron en Risaralda
Durante los últimos meses, las denuncias por afectaciones ambientales se han mantenido de forma constante en Risaralda, con reportes relacionados con deforestación, contaminación de fuentes hídricas, manejo inadecuado de residuos y afectaciones a la biodiversidad en distintos municipios del departamento.
Pereira
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) recibió más de 2.100 denuncias ambientales en los 14 municipios del departamento. Del total, 792 correspondieron a deforestación, afectación a áreas de protección, erradicación ilegal de guadua e incendios forestales; 541 a vertimientos indebidos, disposición inadecuada de residuos y escombros, explotación minera y uso no permitido del suelo; y 440 a contaminación de fuentes hídricas, desvío y ocupación de cauces, y uso irregular del recurso.
Otras 230 denuncias estuvieron relacionadas con tenencia ilegal, tráfico y afectación a la biodiversidad; 90 con contaminación atmosférica, ruido y presencia de vectores; y 52 con olores ofensivos y actividades sin permisos.
“Próximamente tendremos un canal de comunicación en la cárcel a través de redes sociales, donde estaremos expuestos durante varias horas dialogando con los ciudadanos. Allí, la gente podrá solicitar información, pedir detalles y realizar denuncias. Considero que este es uno de los mecanismos más importantes, en la medida en que las autoridades democraticemos los canales de participación y de acción, y que el ciudadano sienta que las cosas no se quedan solo en la denuncia, sino que actuamos y que no es letra muerta, porque ese es uno de los principales reclamos. Los ciudadanos señalan que denuncian y denuncian, pero no ven mejoramientos, transformaciones ni acciones inmediatas.”
Por municipios, Pereira registró 1.855 denuncias, Dosquebradas 740 y Santa Rosa de Cabal 235. Le siguieron La Virginia, Marsella, Belén de Umbría, Apía, Balboa y Santuario, mientras que los demás municipios reportaron un menor número de casos.
