Más de 7.000 emprendedores accedieron a crédito formal en Barranquilla durante 2025

Barranquilla cerró el año 2025 consolidando su apuesta por la inclusión financiera y el fortalecimiento de la economía local a través del programa CrediChévere, una estrategia distrital que ha beneficiado a más de 7.000 emprendedores y microempresarios con créditos accesibles y acompañamiento integral.

Bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, la Administración distrital continuó promoviendo oportunidades reales para los pequeños negocios de la ciudad, facilitando el acceso a financiación formal y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cientos de familias barranquilleras.

Durante una nueva jornada del programa, la Alcaldía de Barranquilla entregó 250 créditos por un valor total de $692.800.000, recursos que permitirán fortalecer el tejido productivo de los barrios y respaldar a comerciantes y emprendedores locales en el crecimiento de sus negocios.

Con este desembolso, el programa cerró el año con un balance positivo: 7.089 personas han accedido a créditos a través de CrediChévere, alcanzando una colocación acumulada de $17.681.068.000. Estos recursos han dinamizado la economía local y han representado una alternativa segura frente a prácticas informales de financiación como el “gota a gota”.

“El programa brinda educación financiera y conocimiento del negocio”

El alcalde Alejandro Char resaltó que CrediChévere va más allá de otorgar créditos. “Nos enfocamos en el bienestar y la tranquilidad de las familias barranquilleras. Queremos que nuestra gente esté libre de los pagadiarios y tenga acceso a créditos justos y accesibles”, afirmó.

Por su parte, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó el componente de acompañamiento del programa.

“CrediChévere no solo entrega recursos, también brinda educación financiera y conocimiento del negocio, permitiendo a los beneficiarios manejar mejor sus finanzas y crecer de manera sostenible”, señaló.

El programa se distingue por ofrecer un acompañamiento financiero integral que incluye evaluación de la capacidad de pago, asesoría personalizada y formación en hábitos financieros saludables. Gracias a este enfoque, el 71 % de los beneficiarios ha cumplido oportunamente con el pago de sus créditos, evidenciando el impacto positivo y la sostenibilidad de la iniciativa.

Con CrediChévere, la Administración distrital reafirma su compromiso con una Barranquilla más equitativa, donde el desarrollo económico se construye desde el respaldo a quienes día a día impulsan el crecimiento de la ciudad.