IDEAM mantiene alerta amarilla por vientos y oleaje en la región Caribe este fin de semana

El IDEAM mantiene vigilancia especial por la presencia de vientos entre moderados y fuertes en la región Caribe durante este fin de semana, especialmente en zonas costeras y marítimas.

De acuerdo con José David Garavito Mahecha, meteorólogo de turno del IDEAM, los vientos presentan velocidades promedio entre los 10 y 20 nudos, acompañados de un oleaje significativo.

“Los vientos tienen un promedio entre los 10 y 20 nudos, con una altura significativa de las olas entre 1 y 2 metros en el litoral caribe colombiano norte”, explicó el funcionario.

Alerta amarilla por vientos

Según el IDEAM, se mantiene alerta amarilla por vientos y oleaje en gran parte del Caribe colombiano, donde se registran vientos de hasta 21 nudos y olas cercanas a los 2 metros. Entretanto, en los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar rige alerta naranja, debido a condiciones más intensas, con vientos que podrían alcanzar los 25 nudos y olas entre 2 y 3 metros.

En cuanto a las condiciones generales del tiempo, el IDEAM prevé un cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en la región. Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras y aisladas, principalmente durante las horas de la tarde y la noche.

Las autoridades recomiendan a las comunidades costeras, pescadores y navegantes mantener precauciones y estar atentos a los reportes oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.