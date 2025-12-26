Regresa a Colombia Martin Garrix con un show renovado en el 2026

Después de un Sold Out el 23 de febrero de 2024, el fenómeno mundial de la música electrónica Martin Garrix confirma su regreso a Colombia con un show completamente renovado el 4 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, y el 5 de diciembre de 2026 en Medellín, dos fechas que prometen superar todo lo que el público ha visto hasta ahora. Las presentaciones harán parte de su “Américas Tour 2026”, una gira que recorrerá las principales capitales del continente con una producción audiovisual de vanguardia.

El regreso de Garrix llega en un momento clave: el artista continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del EDM global. Con apenas 28 años, ha encabezado escenarios como Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC y Lollapalooza, y ha sido nombrado DJ #1 del mundo por DJ Mag en varias ocasiones (2016, 2017 y 2018). Su impacto se refleja también en plataformas digitales, donde acumula más de 20 mil millones de reproducciones globales.

Cortesía: Martin Garrix y Breakfast Live Ampliar

Con éxitos que ya son himnos globales como “Animals”, “In the Name of Love” y “Scared To Be Lonely”, y un show que combina visuales inmersivos, sincronización lumínica, pirotecnia y un repertorio que cruza clásicos, colaboraciones y material exclusivo, Martin Garrix llega a Bogotá con una producción completamente reimaginada para la gira 2026.

Desde su paso por Colombia en 2024, la demanda por ver al artista ha crecido, convirtiendo al país en una de las plazas clave de su público latinoamericano y teniendo esta nueva fecha como el posible inicio de un acercamiento a otras ciudades del país cafetero. Este show forma parte de una estrategia amplia de Breakfast Live para fortalecer la comunidad de música electrónica en el país. Las fechas para ver a Martin Garrix son el 4 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, y el 5 de diciembre de 2026 en Medellín, entradas en Tuboleta.com.