Piso 21 y Andrés Cepeda presentan “Por Si Mañana No Estoy”, un bolero para conquistar el 2026

Piso 21 y Andrés Cepeda cierran el año con una propuesta musical cargada de romanticismo y nostalgia: “Por Si Mañana No Estoy”, un bolero que invita a expresar los sentimientos sin esperar, porque el tiempo es el enemigo más feroz del amor.

La canción, escrita por Piso 21 junto a Cepeda, es una declaración al presente: “Que no pase el tiempo sin decir lo mucho que te amo”.

Con esta premisa, los pioneros del pop urbano y el icónico intérprete bogotano unen sus estilos en una composición que refleja la esencia de sus trayectorias, siempre enfocadas en promover el amor y las emociones genuinas.

La producción estuvo a cargo de Dim, Andrés Alzate ‘El Burrito’ y Carlos Taboada ‘El Cubanito’, quienes lograron encapsular en un arreglo nostálgico la urgencia de vivir el hoy y crear memorias para siempre. El resultado es un bolero contemporáneo que conecta con la sensibilidad de las nuevas generaciones sin perder la esencia clásica del género.

El videoclip, grabado en Bogotá durante la sesión en estudio, muestra la emoción y efusividad de la letra, trascendiendo a un plano espiritual donde la música se convierte en protagonista. La colaboración refleja la admiración y respeto que Piso 21 ha tenido por la carrera de Cepeda, consolidando una unión artística pensada desde el amor.

Con esta canción, Piso 21 y Andrés Cepeda despiden el 2025 dejando un mensaje claro: no desaproveches la oportunidad de ser feliz con quienes amas. “Por Si Mañana No Estoy” ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en el himno romántico de la temporada.