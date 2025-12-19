‘Flaka’, el nuevo tema producido por The Prodigiez que revoluciona los géneros urbanos

The Prodigiez es el dúo de productores antioqueños conformado por J Cortés y YoungCrunky, un equipo con amplia trayectoria en la música urbana colombiana. Han estado detrás de éxitos de artistas como Blessd y su trabajo ha sido reconocido con discos de oro, platino y una nominación al Latin Grammy, consolidándose como uno de los productores más influyentes de los últimos años en Colombia.

Su más reciente lanzamiento es ‘Flaka’, un tema que se ha convertido en tendencia dentro de la industria musical y que propone una renovación del sonido urbano colombiano. La canción integra sonidos representativos de regiones como Medellín, Cali y la costa Caribe, y fusiona lo urbano latino con ritmos de afrobeats.

Para este proyecto se sumaron artistas como Maluma, Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak, quienes aportan diversidad de acentos y estilos a una canción que conecta regiones y rinde homenaje a la mujer desde un lenguaje cotidiano y musical. ‘Flaka’ se perfila además como un himno para los seguidores de estos géneros.

‘Flaka’ ya está disponible en todas las plataformas digitales y representa una apuesta por llevar los sonidos caribeños, afro y urbanos, junto con la identidad colombiana, a distintos escenarios y públicos a nivel global.