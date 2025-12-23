Carín León cierra histórico año con el lanzamiento de “Chapayeka”

La superestrella global multidiamante, Carín León, cierra un extraordinario año con el lanzamiento de Chapayeka, un álbum grabado en vivo en su totalidad en Hermosillo, Sonora. Chapayeka está disponible en todas las plataformas digitales.

Como es costumbre, el embajador global de la Música Mexicana y cuatro veces ganador del Latin GRAMMY® escogió su Hermosillo natal, en específico el histórico barrio de La Matanza —uno de los más antiguos de la ciudad— como escenario principal de la producción.

El barrio, además, guarda un significado personal para Carín, ya que sus “tatas” (abuelos) vivieron allí y sus calles forman parte de la esencia del cantante y de la cultura sonorense. Como tributo, Carín eligió grabar toda la producción junto al árbol que vio a su abuelo entonar canciones a lo largo de los años.

Chapayeka, grabado completamente en vivo y al aire libre, reunió a seis músicos y 15 artistas invitados, entre los que destacan las estrellas de la música norteña como Indio Ortega, Lalo Mora y Eliseo Robles (Palomazo Norteño), Óscar Iván Treviño (Duelo), El Larry y la clase, Tony Aguirre, Cheche Flores, Codigo FN, Los Alegres de la Sierra, Nivel C, Dueto Sensación, La Casta, Braulio Mata, Changoleón, entre otros, y fue producido por Antonio Zepeda.

La extensa producción incluye 20 canciones, éxitos de la música tradicional mexicana reimaginados por Carín para este álbum, entre ellas “Sin Fortuna”, junto a Indio Ortega, el tema principal del álbum.

Carín León rinde homenaje a Sonora en su nuevo álbum Chapayeka, cuyo nombre se inspira en la cultura yaqui, originaria del estado. Los chapayecas, figuras emblemáticas de la tradición yaqui durante la Cuaresma, simbolizan la defensa del pueblo, sus raíces y su conexión espiritual con la naturaleza. Con este título, Carín reafirma su compromiso con sus orígenes y las costumbres que han marcado su identidad.

Este es el quinto año consecutivo que Carín sorprende a los fans con un regalo de fin de año al lanzar su acostumbrado álbum en vivo en diciembre, una tradición que incluye Palabra de To’s, álbum ganador del Latin GRAMMY® 2025 al Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

El lanzamiento concluye un año histórico para Carín León, donde ganó su cuarto Latin GRAMMY®, recibió su segunda nominación al GRAMMY® — incluyendo su primera victoria en febrero, anunció su histórica serie de conciertos sold-out en la Sphere de Las Vegas y participar en colaboraciones con leyendas de la música musical en “We Made It Look Easy/ Hicimos Que Pareciera Fácil” con Bon Jovi, “VELAS” con Carlos Santana y lanzó “Lost in Translation” junto a Kacey Musgrave, una de las 100 canciones del año según Rolling Stone.