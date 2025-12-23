Astor Torres presenta “Alejarte”, una balada dedicada al dolor de amar demasiado

El cantautor Astor Torres, proveniente de Guatemala y reconocido por ser una de las voces más románticas y prometedoras de la escena pop latinoamericana, presenta su nuevo sencillo “Alejarte”, una balada con tintes de R&B que retrata la nostalgia de un amor que se desvanece justo cuando más se necesitaba.

Inspirada en una historia real, “Alejarte” habla del desamor desde la vulnerabilidad. Astor la describe como “una carta abierta a esa persona que, entre más amaba, más se alejaba de mí”, dice el artista. La canción combina una interpretación profundamente emocional con una producción moderna y elegante, que mantiene viva la esencia de las grandes baladas románticas.

“No sabes lo vacía que dejaste mi alma, esa noche que te vi partir”, canta Astor, en una de las líneas más representativas del tema, donde resume el sentimiento central: amar demasiado puede doler.

Con este lanzamiento, el artista continúa un año de éxitos tras alcanzar 100 mil suscriptores en YouTube, superar un millón de reproducciones con su sencillo anterior “Ya no hay amor” y consolidarse como el artista romántico del año gracias a su exitosa gira por Madrid, México, Guatemala y Medellín.

“Ha sido un año increíble. Ver cómo mi música conecta con tanta gente, desde Madrid hasta Medellín, me llena de gratitud. ‘Ya no hay amor’ marcó un antes y un después en mi carrera, y ‘Alejarte’ continúa esa historia. Ahora prepararme para cantar junto a mi padre en Estados Unidos es un sueño cumplido.”, Astor Torres

“Alejarte” es el segundo sencillo que Astor lanza en 2025 y marca una nueva etapa en su carrera, mientras se prepara para una gira de conciertos junto a su padre, el legendario cantautor Álvaro Torres, por diferentes ciudades de Estados Unidos.

En entrevista con Caracol Radio, el artista guatemalteco contó que desde pequeño se interesó por la música debido a que su padre también es un artista muy reconocido: Álvaro Torres: “Cuando yo tenía 7 años, me llevaron a uno de los teatros donde él se iba a presentar, yo me vuelvo loco e intento llegar hasta el escenario, creo que ahí fue donde decidí que este iba a ser mi camino. Yo sufría de asma cuando era pequeño, ya más grande empieza a pasar un poco y más o menos a los 15 años es que empiezo mi carrera artística con el seguimiento de mi padre”.

Próximamente el artista continuará con sus proyectos musicales en el 2026 y con la idea de regresar a Colombia a hacer promoción de su música y a presentarse en diferentes escenarios.