Puerto de Barranquilla cerrará 2025 como el segundo mejor año de su historia

El puerto de Barranquilla cerrará el año 2025 con resultados positivos y se perfila como el segundo mejor año en la historia de su operación, según lo confirmó Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria. Aunque el cierre oficial aún no se ha realizado, las proyecciones indican que la movilización de carga estaría cercana a los 13 millones de toneladas.

“Todavía no hemos hecho el cierre, pero vamos a estar cercanos a las 13 millones de toneladas. Sería un año un poco por debajo del 2024, que fue el año récord histórico, pero sería el segundo mejor año en la historia del puerto”, señaló Ariza.

El directivo explicó que estos resultados se deben principalmente al trabajo sostenido para mantener las condiciones de navegabilidad del canal de acceso, así como a los esfuerzos realizados para sostener la operación portuaria pese a las crisis registradas en sectores clave como el coque y el carbón.

“A pesar de las dificultades que se han tenido en algunos sectores importantes de movilización de carga, las cifras siguen siendo positivas”, indicó, destacando que el balance general del año es favorable.

No obstante, Ariza reconoció que uno de los factores que incidió en una leve disminución frente al récord de 2024 fue el impacto de la tabla de fletes del transporte terrestre en Barranquilla, lo cual ha restado competitividad frente a otros puertos de la región.

Exportaciones a Estados Unidos

En cuanto al contexto internacional, el director ejecutivo de Asoportuaria aseguró que la situación política entre Colombia y Estados Unidos no afectó negativamente la operación del puerto. Por el contrario, el comercio con ese país mostró un comportamiento positivo.

“Al tener los mismos aranceles que presentan los países vecinos, la carga movilizada hacia Estados Unidos ha sido positiva. Las exportaciones en contenedores crecieron entre un 6 % y un 7 %”, afirmó, señalando que este crecimiento ayudó a compensar la caída en otros sectores y representa una oportunidad que aún puede ser mejor aprovechada.