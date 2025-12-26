Joven capturado en Barranquilla será extraditado a Europa por cargos de terrorismo y espionaje

La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición de Gonzalo de Jesús Ramos Santos, un joven barranquillero de residencia, de 22 años, quien fue capturado en Barranquilla en julio de 2025 gracias a una circular roja emitida por Interpol. El trámite solo está a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro para hacerse efectivo.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Ramos Santos es requerido por el Gobierno de Lituania, que lo acusa de terrorismo y espionaje, delitos que, según las autoridades de ese país, estarían relacionados con actividades de inteligencia en el contexto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Acusaciones por espionaje a empresa de drones

De acuerdo con el expediente judicial, el joven colombiano habría participado en operaciones de inteligencia contra una empresa lituana proveedora de drones utilizados en la guerra en Ucrania. La investigación señala que estas acciones buscaban favorecer intereses estratégicos de la Federación de Rusia.

Las autoridades lituanas sostienen que Ramos Santos integraba un grupo ilegal de carácter internacional que operaba en varios países europeos, con una estructura organizada, reparto de roles y coordinación a través de aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp.

Seguimientos, registros y coordinación internacional

El proceso judicial detalla que Ramos Santos ingresó a territorio europeo en septiembre de 2024 y realizó labores de seguimiento, toma de fotografías y grabación de videos sobre la infraestructura y seguridad de la empresa UAB TVC Solutions, especializada en tecnología de drones.

La información recolectada, según el expediente, fue enviada a contactos vinculados a servicios de inteligencia rusos mediante un teléfono suministrado desde ese país. La investigación también involucra a ciudadanos cubanos y a otro colombiano, quienes presuntamente participaron en planes para sabotear instalaciones estratégicas en Lituania.

Corte Suprema avala la extradición

Tras revisar la documentación y verificar la identidad del capturado en Barranquilla, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existe impedimento legal para la extradición del ciudadano colombiano.

En su concepto favorable, el alto tribunal señaló que Ramos Santos deberá responder ante la justicia lituana por los cargos formulados dentro del proceso penal No. 01-1-36396-24.

LEA TAMBIÉN: Contraloría ordena suspensión de tres meses contra el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams

Decisión final en manos del Gobierno

El futuro judicial del joven capturado en la capital del Atlántico depende ahora de la decisión final del Gobierno colombiano. De concretarse la extradición, Ramos Santos enfrentará en Europa un proceso por espionaje y terrorismo internacional, en uno de los casos más sensibles que involucra a un colombiano en el escenario geopolítico del conflicto en Ucrania.