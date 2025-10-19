Conozca los altibajos de la relación entre Colombia y Estados Unidos durante el 2025

En el historial de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos durante el 2025, se recuerdan los siguientes hechos:

Para el 26 de enero de 2025 se presentó la crisis diplomática por vuelos de colombianos deportados. Petro se negó a permitir que dos aviones militares estadounidenses aterrizaran en Colombia con estas personas, asegurando que las autoridades de Estados Unidos “no puede tratar a los migrantes colombianos como criminales”.

Tras esto, Trump anunció su intención de aumentar los aranceles a las importaciones colombianas en un 25%, e incluso podría llevarlos al 50%, además de imponer sanciones relacionadas con los visados.

Para el 27 de enero de este mismo año, Colombia acepta condiciones de EE.UU. y la crisis se suaviza. Según el gobierno colombiano aceptó “todos los términos” de Trump para las repatriaciones de colombianos.

Entre el 28 y 29 de marzo, la secretaria de seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Colombia con el propósito de fortalecer la cooperación biométrica y migratoria entre ambos países, esto en un intento por mejorar las tensas relaciones tras los vuelos de repatriación de ciudadanos colombianos desde territorio estadounidense.

Para el 16 de septiembre de 2025, Colombia es “descertificada” por EE.UU. como socio eficaz contra las drogas. Trump incluyó a Colombia en una lista de países que “fallaron demostrablemente” en cumplir compromisos de control de drogas. Petro criticó la medida.

Para el 24 de septiembre de 2025, fue el discurso de Petro en la ONU contra las políticas de EE.UU. sobre drogas y migración. El presidente colombiano denunció que la política estadounidense obedecía a “una causa: la migración es excusa para crear una sociedad rica, blanca y racista”.

Para el 26 de septiembre, el Departamento de Estado, dirigido por el exsenador estadounidense Marco Rubio, anunció en sus redes sociales que cancelaría la visa de Petro tras sus comportamientos en defensa con los palestinos.

Y hoy, 19 de octubre de 2025, es noticia la acusación de Trump a Petro señalándolo como “líder del narcotráfico” y anunciando la suspensión de ayuda a Colombia.