Doble tragedia en Santo Tomás: abuelo y nieto fallecieron con minutos de diferencia

Una profunda conmoción vive hoy una familia del municipio de Santo Tomás, Atlántico, tras el fallecimiento casi simultáneo de un abuelo y su nieto. El hecho se registró en la mañana de este viernes 26 de diciembre, cuando primero se reportó la muerte de un joven al interior de un bus de servicio público en Barranquilla.

Emergencia dentro del bus

De acuerdo con información preliminar, el vehículo se movilizaba a la altura del sector de Mallorquín cuando el joven, de 22 años, comenzó a presentar dificultades respiratorias y un fuerte dolor en el pecho. Posteriormente se desmayó, lo que llevó a los pasajeros a alertar al conductor para que detuviera el bus y solicitara ayuda médica.

Una ambulancia llegó al lugar para atender la emergencia; sin embargo, al ser valorado por el personal de salud, el joven ya no tenía signos vitales y su muerte fue confirmada en el sitio.

El abuelo murió minutos después en una clínica

Horas más tarde se conoció que el fallecido fue identificado como Carlos Miguel Salas Cantillo, quien, según familiares, padecía hipertensión y habría sufrido un infarto mientras se desplazaba hacia su lugar de trabajo en una obra de construcción ubicada en Mallorquín.

La tragedia se agravó cuando, minutos después, murió su abuelo, Carlos Nelson Salas Pérez, de 79 años, en la clínica Reina Catalina de Baranoa, donde permanecía hospitalizado desde hacía varios días por una isquemia. Al parecer, el adulto mayor también presentó complicaciones cardíacas y falleció a causa de un paro.

Mensajes de despedida y sepelio

En redes sociales, amigos y familiares han expresado su dolor por la doble pérdida que enluta hoy a Santo Tomás. En sus publicaciones, recordaron que Salas Cantillo se había graduado recientemente como ingeniero civil en la Universidad de la Costa, celebración que compartió con su abuelo paterno.

Las exequias de ambos se realizarán este sábado 27 de diciembre a las 4:00 de la tarde en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, donde la comunidad acompañará a la familia en este difícil momento.