Navidad en Risaralda: balance positivo en seguridad, pese a homicidio y riñas en área metropolitana

Pereira

El Departamento de Policía de Risaralda entregó un balance de la estrategia de seguridad “Una Navidad con Propósito”, señalando que las celebraciones del 24 y 25 de diciembre dejaron un resultado positivo en materia de seguridad y convivencia.

Según el reporte oficial, se registraron 357 llamadas a la línea de emergencias por situaciones atendidas en los 11 municipios del departamento. Entre los resultados, se reportó una captura en el municipio de La Celia por un caso de violencia intrafamiliar y otra en Marsella, donde fue detenida una persona que tenía un requerimiento judicial por el delito de porte de armas.

Durante las festividades también se presentó uviolencia intrafamiliar n hecho de violencia en la vereda La Capilla, en Santa Rosa de Cabal, donde un hombre de 51 años resultó herido con arma blanca en medio de una riña y fue trasladado a un centro asistencial de Manizales para recibir atención médica.

Sobre el comportamiento vial, el coronel John Hernando Téllez Ariza, comandante del departamento de Risaralda, explicó el balance registrado en materia de movilidad en la región, en el marco de los controles desplegados durante las fechas de mayor flujo vehicular por la temporada decembrina.

“En términos de movilidad, por las vías del departamento se han desplazado más de 28.500 vehículos. Se han registrado cinco accidentes de tránsito, en los que resultaron lesionadas ocho personas. Afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas. Las autoridades invitaron a los conductores a respetar las señales de tránsito, disminuir la velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y utilizar los elementos de protección personal. La Policía Nacional continuará desplegando todas sus capacidades para que esta sea una Navidad con propósito, cuyo propósito es la vida.”

El comandante del Departamento de Policía Risaralda reiteró el llamado a mantener comportamientos responsables durante las celebraciones de fin de año, insistiendo en la prudencia en las vías y en la prevención de hechos que afecten la convivencia ciudadana.

No obstante, en el área metropolitana se registraron hechos de mayor gravedad durante la jornada del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. Un homicidio y múltiples riñas marcaron la jornada del 24 y la madrugada del 25 de diciembre en el área metropolitana de Pereira. Cerca de 2.200 uniformados de la Policía Metropolitana de Pereira fueron desplegados durante las festividades de Navidad, en el marco del Plan Navidad 2025.

Sin embargo, pese al operativo, se registró un hecho de sangre en el barrio La Esneda de Dosquebradas, donde un hombre de 42 años murió luego de ser atacado con un destornillador. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario San Jorge, donde falleció por la gravedad de las heridas. Por este caso fue capturada una mujer de 27 años, señalada por la comunidad, quien quedó a disposición de las autoridades.

El coronel Óscar Ochoa, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Pereira, entregó detalles de la estrategia de seguridad adelantada en la ciudad.

“Tuvimos más de 600 llamadas por diferentes delitos; de estas, 170 correspondieron a riñas, las cuales fueron atendidas de manera oportuna. Se desplegaron más de 2.200 policías en toda la Metropolitana de Pereira para atender las necesidades de la comunidad y de los visitantes, con énfasis en el control de las vías, la verificación de establecimientos públicos y el acompañamiento en traslados de dinero y transacciones comerciales. Se presentó un hecho de afectación contra la vida de una persona, por el cual hubo una captura, con una reacción inmediata por parte de la Policía. El llamado en esta Navidad es a continuar con acciones de control, cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes.”

La Policía informó que se reforzó la presencia de uniformados en el centro de Pereira, así como en centros comerciales, entidades bancarias y otros puntos de alta afluencia de público durante la temporada de fin de año.

Cifras entregadas por la institución indican que desde el primero de diciembre se registró la salida de 360.438 vehículos y el ingreso de 378.000 al área metropolitana. Solo el 24 de diciembre, en los peajes del departamento se contabilizaron 15.580 salidas y 13.106 ingresos.