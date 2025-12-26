Zona insular de Cartagena cuenta por primera vez con transporte marítimo de la Alcaldía

En su interés por una gestión integral del territorio, al incorporar a su capacidad operativa dos modernas embarcaciones, denominadas “Cartagena 1” y “Cartagena 2, la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, adquirió dos botes que permitirán ejercer un monitoreo permanente por tierra, aire y ahora también por agua, en articulación con la Policía Metropolitana, la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada, a través de la Dirección General Marítima (Dimar).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas embarcaciones no son de uso exclusivo administrativo, sino que están pensadas para las comunidades de la zona insular, como Isla Grande, Tierrabomba, Barú, Islas del Rosario, entre otras. Especialmente para su traslado hacia y desde Cartagena, más cuando territorios como Isla Grande están lejos de la ciudad.

Además, servirán para la atención de emergencias, el acompañamiento institucional y el fortalecimiento de la presencia del Distrito en todos los cuerpos de agua que hacen parte de Cartagena y los barrios que bordean la bahía.

“Este es un regalo de Navidad para Cartagena, uno de los muchos regalos que hoy la ciudad empieza a recibir. Un regalo que no se queda en el papel, sino que navega, que llega y que transforma realidades”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La embarcación Cartagena 1, es un bote más rápido, deportivo y de alto desempeño, pensado para operaciones ágiles y traslados oportunos del equipo de trabajo y para autoridades policiales y marítimas cuando la ciudad lo requiera. Tiene una eslora de 12,47 metros, tres motores Mercury de 300 HP, capacidad para 16 pasajeros, baño integrado, consola central y mobiliario de alto confort.

Su diseño permite una navegación veloz, segura y eficiente, ideal para llegar de manera inmediata a distintos puntos del Distrito.

Por otra parte, la embarcación Cartagena 2 es una nave cerrada, diseñada para el traslado de equipos de trabajo, personal operativo y suministros hacia las islas y sectores insulares de difícil acceso.

Cuenta con una eslora de 13,97 metros, capacidad para 40 pasajeros más tripulación, dos motores fuera de borda Mercury de 300 HP, casco en V profunda de 22 grados y cabina cerrada con ventanales, lo que garantiza seguridad, estabilidad y confort en recorridos largos. Su configuración la convierte en una herramienta clave para operaciones logísticas, institucionales y comunitarias en el territorio insular.

“Con Cartagena 1 y Cartagena 2 estamos acercando el gobierno a donde antes solo se llegaba con promesas. Hoy llegamos con equipos, con soluciones y con la decisión firme de estar presentes en cada rincón de la ciudad, también por el agua”, afirmó el mandatario.

Con la incorporación de Cartagena 1 y Cartagena 2, la Alcaldía de Cartagena fortalece su capacidad de respuesta, amplía su control institucional y reafirma su compromiso con una ciudad que se gobierna desde tierra firme, desde el aire y ahora también desde el agua, poniendo la tecnología y la logística al servicio de la gente, del territorio y de la protección integral de la ciudad.