Cartagena rompe récords en 2025 con la llegada de 5.5 millones de turistas
Corpoturismo presentó exitoso balance de promoción
Como entidad de promoción turística de Cartagena de Indias, Corpoturismo presentó su exitoso balance de gestión del año 2025 ante gremios, instituciones y asociaciones turísticas de la ciudad.
Cumpliendo su propósito de llevar al mundo el encanto de Cartagena, Corpoturismo destacó que, a corte de noviembre, la ciudad ha recibido 5.5 millones de pasajeros que llegaron por vía aérea, terrestre y por cruceros.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Un destino que amplió su oferta
Asimismo, se resaltó el fortalecimiento de los 8 segmentos de turismo priorizados: religioso, deportivo, romántico, gastronómico, cultural, marino costero, cruceros y MICE, los cuales han generado una fuerte dinámica de llegada de turistas, eventos, nuevos productos y una alta promoción en cada acción nacional e internacional. En esa misma línea, se identificó que la mayoría de los turistas manifiestan preferencia por el turismo cultural (28%), estilo de vida,(14%), sol y playa (14%), gastronomía (11,3%), y actividades familiares (9%) entre otros.
De igual manera, la Corporación fortaleció la analítica de datos para focalizar esfuerzos en mercados priorizados: Estados Unidos, Perú, Ecuador, México y Chile, los cuales emiten más de 90 frecuencias semanales a la ciudad, es decir, más del 61% de visitantes internacionales que llegan a la ciudad y comprenden más del 80% de las reservas hacia el destino.
Inteligencia de mercados
Con el propósito de fortalecer la inteligencia de mercados mediante, Corpoturismo entregó a la ciudad dos herramientas: Cartagena en cifras y Data Clock, con los cuales se logra tomar decisiones informadas, mediante información oportuna y útil para todo el sector turístico, las cuales se pueden encontrar en cartagenadeindias.travel.
La ciudad identificó mercados emisores potenciales como Brasil, Guatemala, Honduras y El Salvador. Así como España y Países Bajos.
En 12 países y 23 eventos especializados se promocionó a Cartagena
Para lograr estas cifras, durante 2025, la Corporación lideró y articuló la participación del destino en:
- Más de 23 Eventos especializados
- 10 Ferias nacionales e internacionales
- 10 Workshops y 3 misiones comerciales
- 16 Viajes de familiarización
- 6 Press Trip
Además de desarrollar varias campañas con aerolíneas, campañas digitales y un robusto plan de medios. La ciudad estuvo en 12 destinos y llevó a
84 empresarios locales para presentar sus portafolios:
España
Alemania
Canadá
Estados Unidos
México
Paraguay
Argentina
Brasil
México
República Dominicana
Costa Rica
Perú
Chile
2026: un año para conquistar nuevos mercados
Como proyección a 2026, a corte de 22 de noviembre de 2025, se prevé que para el period enero – octubre de 2026, la capacidad de sillas aéreas aumente en 5% equivalente a 3,9 millones de sillas, discriminado en un crecimiento del 6% en sillas en rutas domésticas, y 1 % de aumento en sillas en rutas internacionales con relación a este año.
“Destacamos que, gracias al impulso y decisión de gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, y al respaldo total de los gremios y asociaciones del sector turístico, podemos presentar un balance satisfactorio con relación al cumplimiento de metas trazadas. Destacamos el gran momento que vive Cartagena a nivel de turismo y la alta llegada de pasajeros vía aérea y en cruceros, quienes se encuentran con una segmentación de la oferta para disfrutar múltiples opciones en un mismo destino. Así que, de cara a 2026, vamos a fortalecernos, a potenciar lo logrado y a incrementar la presencia y el interés de nuevos mercados nacionales e internacionales”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.