Policía capturó a un presunto ladrón tras arrebatarle el celular a una mujer en San Fernando

Gracias a la rápida reacción de las zonas de atención policial de la Estación de Policía San Fernando, fue capturado un presunto delincuente conocido como “El Ñato” de 24 años señalado de cometer un hurto mediante la modalidad de raponazo contra una mujer.

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Según las autoridades, el sujeto fue sorprendido minutos después de haber despojado a la víctima de su teléfono celular. La oportuna información suministrada y la inmediata respuesta de los uniformados permitieron ubicarlo y detenerlo antes de que escapara.

Durante el procedimiento policial, los uniformados recuperaron el celular hurtado, el cual fue entregado a su legítima propietaria, quien agradeció la rápida actuación de los policías.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto.

“El compromiso de nuestros policías es reaccionar de manera inmediata ante cualquier hecho que afecte la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Gracias a la rápida acción de nuestros uniformados se logró la captura de este presunto delincuente y la recuperación del elemento hurtado”. Señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo y a seguir trabajando de la mano con las autoridades para fortalecer la seguridad en los municipios del departamento.