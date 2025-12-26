Alcalde Dumek Turbay construirá un nuevo polideportivo en Caño del Oro para 2026

Caño del Oro, comunidad de la isla Tierrabomba, tendrá un nuevo polideportivo en 2026. Así lo dio a conocer el alcalde Dumek Turbay en medio de una reunión con líderes de la isla y la comunidad. Un regalo de Navidad para los niños y jóvenes deportistas y la comunidad en general.

El alcalde Dumek Turbay llegó junto a parte del Gabinete Distrital, a bordo de las dos nuevas embarcaciones del Distrito, hasta el corregimiento de Caño del Oro para reunirse con líderes comunitarios y habitantes del sector, y anunciar oficialmente que en el terraplén donde siempre se ha practicado fútbol y béisbol, se transformará dicho potrero en un moderno estadio polideportivo para esta comunidad insular: una obra largamente esperada hace décadas por sus habitantes.

“Hoy venimos a decirle a Caño del Oro que sí está en la agenda de la ciudad y que sí es prioridad para esta administración. Este escenario deportivo es una deuda histórica que empezamos a saldar”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante el encuentro con la comunidad.

Con este anuncio, esperado hace décadas y que ha motivado manifestaciones y reclamos a través de varios gobiernos locales, Caño del Oro se suma a la lista de escenarios deportivos que serán construidos o recuperados en Cartagena durante 2026, entre los que se destacan el polideportivo de la Urbanización Emmanuel, La Campiña, la recuperación del escenario deportivo de Colombiatón, la recuperación del escenario deportivo de Flor del Campo y, ahora, el de Caño del Oro.

El polideportivo contará con césped sintético y permitirá la práctica de fútbol y béisbol, con graderías y pérgolas; incluyendo parque infantil, senderos peatonales y zona de máquinas biosaludables.

El mandatario explicó que el interés de llevar este proyecto al corregimiento responde a años de abandono y a la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades para todos los cartageneros. “Caño del Oro ha estado históricamente ligado a Cartagena, pero no siempre ha sido tenido en cuenta en su desarrollo. Aquí viven ciudadanos con los mismos derechos y la misma dignidad que quienes viven en el centro o en los barrios urbanos, y por eso merecen obras como esta”, señaló el alcalde Turbay.

Además, fue enfático en que la voluntad política ya está puesta sobre la mesa para hacer realidad el proyecto. “Para que una obra pública se haga realidad se necesita voluntad, y esa voluntad hoy existe. Los recursos ya están en manos del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDER), y eso nos permite avanzar con paso firme en este escenario deportivo para Caño del Oro”, afirmó.

Protección Costera, obra alterna

En la reunión también participó el capitán de navío Alberto Luis Buelvas Susa, capitán de Puerto de Cartagena, quien realizó recomendaciones técnicas para garantizar la protección del nuevo escenario deportivo frente al crecimiento de la marea. “Es importante que esta obra contemple medidas de protección que eviten afectaciones por inundaciones y aseguren su sostenibilidad en el tiempo”, indicó la autoridad de la Dimar.

Por ello, el mandatario señaló que equipos técnicos del Distrito, especialmente de la Secretaría de Infraestructura e ingenieriles del Ider, visitarán el terreno y otras zonas de la porción de isla para proyectar las obras de protección costera.

La construcción del nuevo polideportivo es clave para la integración comunitaria, el esparcimiento y el fortalecimiento del tejido social, especialmente para los niños y jóvenes del corregimiento. Durante su visita, el alcalde compartió con jóvenes beisbolistas de la escuela deportiva de Caño del Oro y con jóvenes futbolistas que sueñan con llegar al profesionalismo.

“Aquí hay talento, hay disciplina y hay sueños. Nuestra responsabilidad como administración es ponerles las condiciones para que esos sueños tengan un escenario digno donde crecer”, manifestó el alcalde Turbay.

De tal manera, anunció que el proyecto no solo contempla la construcción del escenario deportivo, sino también la dotación integral de las escuelas deportivas del corregimiento. “Vamos a entregar implementos deportivos y todo lo necesario para que nuestros jóvenes puedan entrenar, competir y creer en el deporte como un camino de vida”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.

Por último, el alcalde informó que en los próximos días regresará con más funcionarios del Distrito para priorizar obras de infraestructura social como la recuperación del colegio, intervenciones viales y recuperación de espacios como la plaza central y parques.