Cayó alias ‘El Chinchurria’ en Mompox: tenía un revólver y 15 anotaciones judiciales

La ofensiva de la Policía Nacional contra el porte ilegal de armas sigue dejando resultados en Bolívar. En las últimas horas, uniformados de la Zona de Atención Policial capturaron en flagrancia a un hombre conocido con el alias de ‘El Chinchurria’, quien fue sorprendido portando un arma de fuego tipo revólver en el barrio Primero de Mayo, del municipio de Mompox.

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El procedimiento se desarrolló durante labores de vigilancia y control adelantadas por los uniformados en este sector del municipio. Gracias a la rápida reacción policial, se logró la incautación del arma de fuego y la captura del individuo, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘El Chinchurria’ registra un amplio historial judicial con 15 anotaciones por diferentes delitos, situación que lo mantenía en el radar de los organismos de seguridad.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de este resultado operativo para la tranquilidad de los habitantes de Mompox.

“Este resultado demuestra el compromiso permanente de nuestros policías con la seguridad ciudadana. Continuaremos desarrollando acciones contundentes contra las personas que pretenden alterar la convivencia y poner en riesgo la vida de los bolivarenses mediante el porte ilegal de armas de fuego”, señaló el oficial.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, recordando que la colaboración ciudadana es fundamental para seguir cerrándole espacios a la delincuencia en el departamento.