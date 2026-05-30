Justicia en Movimiento llega a los barrios y corregimientos de Cartagena

Las jornadas permitirán a los ciudadanos acceder a mecanismos alternativos de solución de conflictos en asuntos civiles, comerciales y de familia, sin costo y cerca de sus comunidades.

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Con el propósito de facilitar el acceso a la justicia y promover la resolución pacífica de conflictos en los territorios, la Cámara de Comercio de Cartagena, a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC), realizará nuevas jornadas de conciliación y mediación comunitaria en el marco del programa Justicia en Movimiento.

La iniciativa está dirigida a personas de estratos 1, 2 y 3 que requieran orientación o acompañamiento para resolver conflictos civiles, comerciales y de familia mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Las jornadas se desarrollarán en las siguientes fechas y lugares:

4 de junio | 8:00 a.m.

Olaya Herrera, Calle Larga del Campo

5 de junio | 8:00 a.m.

Bayunca, Casa Comunal

Durante estos espacios, los ciudadanos podrán acceder a audiencias de conciliación y procesos de mediación comunitaria orientados a la construcción de acuerdos que fortalezcan la convivencia, el diálogo y las relaciones entre vecinos, familias y actores de la comunidad.

“Acercar mecanismos de resolución de conflictos a los barrios y corregimientos contribuye a construir comunidades más dialogantes y cohesionadas. Con Justicia en Movimiento buscamos que más ciudadanos conozcan y utilicen herramientas que les permitan encontrar soluciones oportunas y concertadas a sus diferencias, fortaleciendo la convivencia y el bienestar en los territorios”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La Cámara de Comercio de Cartagena invita a los ciudadanos interesados a participar en estas jornadas y aprovechar este espacio de orientación y conciliación que busca generar acuerdos, prevenir la escalada de conflictos y contribuir a una mejor convivencia comunitaria.