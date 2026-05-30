Armada de Colombia despliega todas sus capacidades de cara a la jornada electoral

Un total de 238 puestos de votación serán custodiados por más 4.400 Marinos e Infantes de Marina en los departamentos de Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bolívar, Córdoba y Sucre

La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe diseñó y desplegó un completo esquema de seguridad para que la población sufragante de áreas rurales y zonas insulares de los departamentos de Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bolívar, Córdoba, y Sucre, puedan ejercer libremente y en tranquilidad su derecho democrático para elegir entre los candidatos presidenciales que participan en esta primera vuelta que tendrá lugar este domingo 31 de mayo.

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Son más de 4.400 tripulantes de los componentes Navales, de Infantería de Marina y de Guardacostas, que están comprometidos en los 238 puestos de votación, de los cuales 103 serán en el departamento de Bolívar, 85 en Sucre, 42 en Córdoba y ocho en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además, la Institución Naval ha consolidado y fortalecido su despliegue operacional que se complementa de manera conjunta con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinada con la Policía Nacional.

La articulación interinstitucional entre las diferentes instituciones del Estado presentes en esta región del país ha permitido integrar capacidades diferenciales, anticipar riesgos de manera oportuna, garantizar los procesos logísticos y fortalecer los mecanismos de protección en el marco del orden constitucional.

El normal desarrollo de este proceso electoral en el Caribe colombiano es uno de los principales retos de la Armada de Colombia, por lo que se articulan esfuerzos que permitan generar condiciones mínimas de seguridad y de esta manera crear un ambiente de confianza, estabilidad y presencia efectiva en el territorio; orientada a la preservación del orden público y a la protección de los derechos fundamentales.