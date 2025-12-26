Gobierno de Dumek Turbay acabó con los huecos en Ronda Real, Santa Lucía y La Plazuela

Mientras la ciudad dormía, la transformación seguía avanzando. El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura Distrital, ejecutó una intervención rápida, corta en extensión, pero clave en impacto, en uno de los puntos más críticos y de mayor tránsito vehicular de Cartagena: el sector de la Bomba del Amparo, Ronda Real, Santa Lucía y La Plazuela.

En esta zona, donde por años los baches, huecos y el deterioro del pavimento generaban demoras constantes, riesgos para conductores y caos en horas pico, se adelantaron trabajos intensivos de fresado e instalación de mezcla asfáltica, logrando una mejora inmediata en la circulación vehicular. En total, se aplicaron 90 metros cúbicos de mezcla asfáltica para recuperar la superficie de rodadura y devolverle condiciones óptimas a toda esta zona.

Las labores se desarrollaron en horario nocturno, desde Ronda Real hasta la intersección del semáforo del Sao de La Plazuela en dirección hacia El Socorro, y desde ese punto hasta la estación de Bomberos en Santa Lucía. Esta planificación permitió intervenir sin afectar la movilidad diurna, demostrando una ejecución eficiente.

La rehabilitación de este tramo cobra especial relevancia en la temporada de fin de año, cuando históricamente el flujo vehicular aumenta de manera considerable en este y otros sectores de la ciudad. Gracias a estas acciones, hoy la movilidad en este sector fluye mejor y se reducen los cuellos de botella que afectaban a miles de ciudadanos a diario.

Estos trabajos hicieron parte del programa Vías para la Felicidad, con el que la Alcaldía de Cartagena viene recuperando puntos neurálgicos de la malla vial en las tres localidades, priorizando donde el impacto es mayor para la gente. Son intervenciones oportunas, bien ejecutadas y pensadas para mejorar la calidad de vida de los cartageneros.